Encarcelan a jefe de canes antidroga de Viru Viru, suman seis los detenidos por envío de droga a España





09/06/2023 - 18:05:57

El capitán de la Policía Carmelo C. fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, como parte de las investigaciones para establecer responsabilidad en el traslado a España desde el aeropuerto de Viru Viru de cerca de media tonelada de droga. Suman seis los encarcelado por este caso. Desde 2018, Carmelo C. se desempeñaba como jefe de canes antidroga de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Se lo acusa por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Según la investigación, es uno de los controles para prevenir y detectar -con la ayuda de los canes antidrogas- si existe sustancias controladas camufladas en los embarques. Con el oficial ya suman seis los encarcelados por este traslado de droga. Se tiene con detención preventiva a tres exfuncionarios de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) y a dos integrantes de la empresa familiar courier “José María”, empresa que no solo está relacionada con este caso, sino a la importación de droga sintética descubierta en marzo en Viru Viru. En febrero salió cerca de media tonelada de droga, pero fue hasta el 30 de mayo que el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informó que la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid incautó 478 kilos de cocaína. Tras la audiencia cautelar, el juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal, Roberto Arias, determinó este viernes la detención preventiva del capitán, mientras se amplían las investigaciones. ABI