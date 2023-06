Liberan al juez que dejó libre a uno de tres vinculados al embarque droga a España





09/06/2023 - 18:04:19

El juez Primero Anticorrupción, Roberto Parada, determinó este viernes la libertad del juez Manuel Baptista, quien fue aprehendido esta madrugada tras una audiencia en la que dejó en libertad a uno de tres vinculados al caso del embarque de cerca media tonelada de drogada a España. Baptista fue acusado de incurrir en prevaricato al liberar a Carolina C. R., propietaria de la empresa familiar “José María”, mientras que envío a la cárcel con detención preventiva a Ronald M. C., esposo de Carolina, y a su madre Maribel R.A. A la conclusión de la audiencia de medidas cautelares de los tres detenidos por el traslado de droga a España, más de 10 policías aprehendieron a Baptista. El abogado de Baptista, Roly Vaca, cuestionó el operativo y denunció irregularidades. En la cautelar de las 13h00, en el Palacio de Justicia de la capital cruceña, el juez Parada ordenó la libertad de Baptista. Los propietarios de la empresa de Courier no solo fueron vinculados con este caso, sino también con el envío desde España hasta Bolivia de droga sintética. El ilícito se descubrió en marzo.