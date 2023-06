¿Cómo una toma pacífica en Santa Cruz terminó con una asambleísta golpeada y dos diputados reprimidos por la Policía?





09/06/2023 - 17:59:52

El Deber.- Lo que comenzó la mañana de este viernes como una protesta pacífica en el ingreso del edificio de la Gobernación de Santa Cruz terminó en violencia, con una asambleísta del MAS víctima de una golpiza; dos diputados de Creemos reprimidos por la Policía, manifestantes perseguidos y arrestados. Escena 1: La “toma pacífica” Ayer (jueves) circuló por las redes sociales, especialmente por grupos de WhatsApp, una convocatoria sin firma para concentrarse a las 7:00 de este viernes en el ingreso de la Gobernación y realizar "una toma pacífica". Los convocantes, que se denominan autoconvocados, pedían, incluso, hacer una olla común. ¿El objetivo?: "No dejemos que nuestra gobernación sea tomada x otros partidos... con la ayuda de los masistas (SIC)", se leía en el mensaje. Tal como estaba anunciado, a primeras horas de este viernes se registró la presencia de un grupo de personas en el ingreso del edificio de la Gobernación. En sus carteles se leía mensajes como: "Exigimos a la ALD (Asamblea Legislativa Departamental) de Santa Cruz no posesionar a asambleístas truchos avalados e impuestos de manera fáctica e eligal por el Órgano Electoral (TED y TSE)". ​Cabe hacer notar que el 6 de junio debían ser posesionados dos nuevos asambleístas (titular y suplente) del pueblo guaraní: Ronald Andrés Caraica e Isabel Ortiz, en la Asamblea Legislativa Departamental; sin embargo, la sesión no pudo llevarse a cabo por falta de quórum, por lo que fue reprogramada para este viernes, 9 de junio, a las 10:30. Este acto de posesión fue el que movilizó a los autoconvocados, quienes señalaban al Movimiento Al Socialismo (MAS) de, presuntamente, estar detrás de la designación de los nuevos asambleístas indígenas con el fin de tomar el control de la Gobernación, ahora que Luis Fernando Camacho se encuentra detenido preventivamente en Chonchocoro (La Paz).

Escena 2: Agresión a una asambleísta La media mañana discurrió tranquila, pero alrededor de las 11:00 todo cambió. Un cruce de palabras entre el grupo que protestaba y las asambleísta del MAS, Muriel Cruz y Susana Vaca, terminó en una escena violenta. Cruz fue derribada al suelo y agredida. Según las imágenes que se difundieron en las redes sociales, dos mujeres le daban golpes en la cabeza, la pateaban y le jalaban el cabello. Incluso, una persona tomó un palo y golpeó a Cruz. EL DEBER procuró contactar a la asambleísta a sus dos número de teléfono, pero no fue posible. ​Sin embargo, esta casa periodística accedió a una copia de la denuncia que el abogado Sebastián Dávila López sentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a las 12:01 de este viernes, por los delitos de lesiones graves y leves en contra de los que agredieron a Cruz y Vaca. Según el documento, Dávila representa a la Asamblea Legislativa Departamental.

Escena 3: Policía reprime a dos diputados de Creemos Ante este enfrentamiento, la institución verde olivo que -según un comunicado de la Gobernación, se encontraba desde las 7:00 custodiando el edificio- envió a sus agentes para poner fin a la violencia. Sin embargo, los videos de ese momento, muestran que los uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza, agredieron a mujeres, patearon en el suelo al diputado de Creemos, Óscar Miguel, y echaron gas lacrimógeno directamente al rostro de Carlos Arrien, otro diputado de Creemos. Arrien, en contacto telefónico con EL DEBER, explicó que él y su colega, al ver la violencia ejercida especialmente contra mujeres, decidieron intervenir y se acercaron a la Policía pero, pese a que se identificaron, fueron víctimas de una violenta represión. Arrien relató que el diputado Michel, que se estaba recuperando de un problema de salud, fue tirado al suelo y pateado por los uniformados. Lamentó que por intervenir contra una "nueva arremetida contra el pueblo cruceño" la Policía haya procedido de esa forma. A su vez, la Gobernación, por intermedio de la Secretaria de Seguridad Ciudadana Paola Weber, denunció "el abuso de autoridad policial por llevarse detenidos de forma abusiva a 12 personas, entre funcionarios y activistas en las afueras del edificio central, mientras este se encuentra tomado". Escena 4: Las denuncias de todos los frentes Una vez se calmaron los ánimos y hubo terminado la represión policial, tanto el MAS, como Creemos, la Asamblea Legislativa y la Gobernación, anunciaron el inicio de procesos. La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Paola Weber, dijo que presentará una denuncia penal contra el comandante departamental de la Policía, Erick Holguín, por encabezar este atropello. A su vez, pidió al Ministerio de Gobierno y a la Policía "dejar de crear inestabilidad en el Gobierno departamental y respetar las autonomías". Por su lado, la ALD, a través de un comunicado, repudió la agresión contra Muriel Cruz y a los diputados. Señala que "ha presentado una denuncia para que la Policía y la Fiscalía investiguen y procesen como corresponde a los responsables". ​La Bancada del MAS en la ASD, también a través de un comunicado, rechazó la violencia ejercida en contra de Muriel Cruz, instó a las autoridades a dar con los responsables de la agresión y pidió "brindar protección" a su asambleísta. ​Quien también se refirió a este episodio fue el presidente Luis Arce. A través de sus cuentas en redes sociales, sostuvo: "La violencia debe ser condenada siempre. Toda nuestra solidaridad con nuestra asambleísta departamental de Santa Cruz, Muriel Cruz, que fue brutalmente agredida en puertas de la Gobernación cruceña. Exigimos identificar y sancionar a los responsables de este cobarde ataque".



Posesión de los nuevos asambleístas indígenas Pese a la protesta, seguida de violencia, la posesión de los nuevos asambleístas indígenas se llevó acabo. Al respecto, el presidente ALD, Zvonko Matkovic Ribera, señaló a EL DEBER: "Esto nace por una pugna interna en uno de los pueblos indígenas. Ahora hay dos nuevos asambleístas que fueron posesionados por el vicepresidente de la ALD, Óscar Feeney, lamentablemente los cinco pueblos tienen similares problemas y ellos aducen que se ha politizado su representación". Agregó que existe una resolución del Tribunal Supremo Electoral y que ellos como autoridades departamentales solo les queda acatar esa disposición y fue lo que hicieron.