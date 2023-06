Viceministro exhorta a autoridades peruanas a un esfuerzo conjunto en la lucha contra el contrabando en 12 puntos fronterizos





09/06/2023 - 11:55:52

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, exhortó a las autoridades peruanas a hacer un esfuerzo conjunto en la lucha contra el contrabando en los 12 puntos fronterizos. En contacto con RTP, la autoridad explicó que Bolivia tiene el problema del contrabando que no sólo se da con Perú sino también Chile, Argentina y Brasil, principalmente. Esta actividad ilícita en unos casos duplica, en otros triplica ganancias. “Pero entendemos que el esfuerzo nuestro no es suficiente si es que no tenemos el acompañamiento de autoridades peruanas, argentinas, chilenas, brasileras porque el contrabando no solamente es de ingreso sino también es de salida”, dijo. Ante esa situación, Silva sostuvo que no solamente sean las autoridades bolivianas las que realicen los controles sino también las autoridades de los países vecinos, debido a que el contrabando afecta a todos. “Debe haber un esfuerzo conjunto entre autoridades peruanas y bolivianas, en esta parte de Desaguadero que no es la única, son 12 puntos fronterizos que tenemos con Perú, donde deberíamos llevar adelante este trabajo conjunto”, señaló. De acuerdo con Silva, con el contrabando los efectos son los mismos, entre ellos está la evasión tributaria, la no generación de empleo, no existe carga laboral en la gente que se dedica a esa actividad ilícita. “El Estado boliviano hace los esfuerzos para subvencionar los combustibles y algunos alimentos, para que los consumidores puedan acceder a estos a precios relativamente económicos y para consolidar la estabilidad económica”, aseveró. En ese marco, informó que se convocó para el lunes al Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, en el que participa la Aduana, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y otras instancias del aparato estatal, para “tomar acciones urgentes sobre el ilícito”. ABI