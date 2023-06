El Estado pagará al menos $us 30.000 para costear el viaje por cinco días a España de los diputados que indagarán sobre el narcovuelo





09/06/2023 - 11:42:15

El Deber.- Cuatro diputados del MAS y dos la oposición estarán en Madrid, España entre el 26 y el 30 de junio para averiguar el estado en el que está la investigación del ‘narcovuelo’ que tuvo lugar el 11 de febrero. El viaje será financiado con fondos públicos de la Asamblea Legislativa. Según la escala de viáticos, vigente con el Decreto 3453, al figurar como representantes nacionales, los legisladores reciben una “asignación suficiente”, además de $us 360 por día de estadía si el viajes a Europa o Estados Unidos. También se autorizan “gastos de representación” para que “asuman una digna representación” del país. Solo en viáticos, el viaje demandará un gasto de $us 10.800. A esto se suma, el costo de los pasajes que cuestan $us 2.700 ida y vuelta en vuelo regular de BoA a España, además de hotel, transporte y alimentación. Así, el costo de esta misión será de al menos $us 30.000 para cinco días. “¿Para qué estamos yendo? Hay un cargamento que salió del aeropuerto Viru Viru con más de 478 kilos de cocaína. De ese tiempo han pasado cuatro meses y no han hecho nada nuestras autoridades llamadas por ley. Entonces se siembran dudas”, afirmó el diputado Hernán Hinojosa (MAS), de la Comisión de Justicia Plural. Junto con Hinojosa, Sabina Condori, Celia Salazar y Roy Suárez —todos ellos del MAS— se sumarán al grupo. También fueron seleccionados Wálter Arizaga, de Comunidad Ciudadana (CC) y Tito Caero, disidente de Creemos. Los legisladores fueron seleccionados en esa comisión y aún resta la aprobación de la directiva camaral. La iniciativa emergió de la Comisión de Justicia Plural ante “la falta de respuesta oportuna” de al menos cuatro ministerios del Ejecutivo, pero especialmente del portafolio de Gobierno que está a cargo de Eduardo del Castillo. Hinojosa señaló que acudirán a las autoridades españolas para “pedir la cooperación de los parlamentarios europeos y españoles” de manera que este caso sea indagado “de parlamento a parlamento” y, de este modo, conocer cuáles son las medidas que se asumieron en España. “La información que queremos obtener en España tiene que servir para transparentar quiénes han sido los responsables, es fácil de darse cuenta que éste no ha sido un caso aislado”, apuntó luego el diputado Arizaga de CC. El diputado Miguel Roca sugirió reducir los gastos y priorizar las investigaciones en el país con una comisión mixta. “¿A qué van a ir a España? Si se van a reunir con autoridades de España eso se puede hacer por zoom”, afirmó. Las pesquisas del ‘narcovuelo’ en Bolivia han sufrido un percance por la eliminación de 55 minutos de grabación de las cámaras de videovigilancia del aeropuerto Viru Viru, mientras España apunta a una red de alcance internacional. PRÉSTAMOS Con voto secreto, la mayoría del MAS aprobó esta semana un crédito de $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y dejó pendiente otro por $us 52 millones. El Gobierno explicó que los recursos serán empleados para respaldar al presupuesto del Estado para sectores vulnerables. DUDAS En el ala del MAS que respalda al presidente Luis Arce han surgido varias dudas sobre la gestión de los Ministerios de Gobierno y de Obras Públicas por la forma en la que media tonelada burló los controles.