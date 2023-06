Shakira y Lewis Hamilton: ¿Amor a toda velocidad? Los detalles de sus primeras fases de noviazgo





09/06/2023 - 07:31:24

Infobae.- Los rumores de un romance entre Shakira y Lewis Hamilton siguen cobrando mayor fuerza, luego que la colombiana pisara el Grand Prix de España de la Fórmula 1 para alentar al piloto británico de la escudería Mercedes. Esto sólo sería la punta del iceberg, ya que la artista asistió con una camisa Versace de la más reciente colección, que le habría regalado el propio piloto. Shakira y Lewis Hamilton están cada vez más juntos y pronto anunciarían su romance. La información fue revelada por People, en una conversación exclusiva que sostuvo con personas cercanas a la intérprete de Monotonía y TQG, quienes afirmaron que apenas están pasando por las primeras fases de su noviazgo. “Están pasando tiempo juntos y en la etapa de ‘conocerse’… Es divertido y coqueto”, sin embargo, el citado medio aseguró que intentó comunicarse con los representantes de las celebridades involucradas, pero no respondieron de inmediato a su solicitud para afirmar o negar lo dicho por las fuentes. Esta noticia se produce días después de que la presunta pareja, se diera cita en un restaurante de Barcelona, una vez finalizada la competencia de Fórmula 1. Ya en el lugar, tomaron algunas copas con un grupo de amigos que los acompañaba, entre los que se encontraban Daniel Caesar, Fai Khadra y Mustafa, que compartió una foto de la salida en su InstaStorie. En la postal se ve como Hamilton, sentado justo al lado de la colombiana pasa su mano por la espalda y la posa en la cintura de la mujer que supo decirle al mundo entero que sus caderas no mentían. Pero esta no es la primera vez que ambos comparten una salida, ya que, en mayo, un mes después de su llegada a Miami, Shakira también hizo presencia en el Grand Prix de Miami y posteriormente se encontró con Hamilton en un restaurante. Shakira brilló nuevamente en la NBA Antes de regresar a Colombia para encontrarse con su familia en Cartagena para la operación a la que será sometido su padre William Mebarak, Shakira visitó de nuevo las canchas de basquetbol en Miami, Florida. La colombiana se robó las miradas en el Kaseya Center de esa ciudad, donde el miércoles se llevó a cabo el tercer partido de la final de la NBA. Desde su llegada a Miami la cantante ha demostrado su interés por el torneo de baloncesto y especialmente ha expresado su apoyo al equipo Miami Heat, el cual se enfrenta contra el Denver Nuggets por el anillo de la NBA. En medio de estos apoyos se han creado rumores de un posible romance con Jimmy Butler, líder de los Heat.

infobae Cierto o no el rumor, Shakira fue una de las celebridades que en el tercer partido entre los dos equipos de baloncesto se robó el show. Al evento asistió con una minifalda de denim y un top blanco, sentada ahora en uno de los lugares privilegiados junto a la cancha en la que los deportistas se enfrentaron por varias horas. También acompañó su outfit con un bolso modelo Wheel XS blanco de Balenciaga, cuyo precio es de 825 euros, casi cuatro millones de pesos colombianos. En el estadio también fueron captados por la prensa celebridades internacionales, como Neymar, y ex jugadores de baloncesto, como Magic Johnson y Dwyane Wade. Además, en el Kaseya Center resaltaban las camisetas de Messi tras el anuncio de su llegada al equipo Inter Miami.