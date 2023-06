En La Paz 25.000 vehículos por día dejan de ingresar al centro





09/06/2023 - 07:20:22

El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Enrique Villanueva, informó este jueves que la restricción vehicular en el centro de la ciudad logró reducir el ingreso de 25.000 movilidades en promedio al área restringida y que se aplica desde el 27 de marzo pasado. Asimismo, consultado por la prensa en torno a un posible incremento de pasajes, la autoridad edil aseguró que esa medida no está contemplada en el municipio. “Hemos hecho un cálculo de aproximadamente 25 mil vehículos al día (que no ingresan al centro), eso es importante, agradecemos el trabajo de la Policía Boliviana en el control de esta restricción pero aún queda por hacer porque este es un tema complejo, dado que todos necesitamos movernos y dada la topografía de la ciudad aún queda trabajo por hacer”, dijo Villanueva al salir de la celebración de la misa de Corpus Christi en la Catedral Metropolitana de La Paz este jueves. Villanueva participó de la procesión liderada por el Arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz, monseñor Percy Galván, junto a otras autoridades ediles como el director de Asuntos Jurídicos, José Gonzales, la secretaria de Salud y Deportes, Fátima Verduguez, y las subalcaldesas de Mallasa, María del Carmen Navarro, y Periférica, Evelin Gonzales, respectivamente. Al salir de la Catedral, el secretario de Movilidad resaltó que la restricción vehicular es acatada por el sector del transporte de forma disciplinada. Sin embargo, reconoció que todavía quedan por ser analizados muchos aspectos con la dirigencia del sector y puso de ejemplo el tema normativo. “Ahora vamos a entrar a un proceso de trabajo para reformar la normativa existente en el marco del consenso del diálogo y creemos que con esto y la buena voluntad de todos va a mejorar aún más la circulación”, explicó Villanueva. Consultado sobre un posible incremento de pasajes en La Paz, Villanueva fue claro al afirmar que cada municipio es autónomo en sus decisiones y que en La Paz no se ha previsto ningún incremento. “Ese tema no está en agenda, creemos que cada municipio es autónomo, en ese sentido en La Paz no existirá ningún incremento de pasajes, que la población esté tranquila, que nos ayude a mejorar la movilidad en la ciudad, que el usuario del vehículo particular sea consciente que la restricción un día es positivo para todos, pero recalco que la subida de pasajes está absolutamente descartada”, añadió el secretario Villanueva.