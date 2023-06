Europa debate el regreso del servicio militar obligatorio





08/06/2023 - 19:46:22

DW.- Tras la caída del Muro de Berlín, la actitud defensiva que imperaba en Europa debido a la Guerra Fría empezó poco a poco a parecer un modelo obsoleto. De ello se deriva que en los últimos 20 años el servicio militar obligatorio haya sido abolido en la mayoría de los países europeos. Sin ir más lejos, Alemania lo eliminó en 2011, y solo puede ser reimpuesto a través del Parlamento y si existe un estado de tensión o defensa claramente regulado en la Constitución. Algo similar ocurre en otros países del Viejo Continente. De los 29 Estados europeos que forman parte de la OTAN, incluida Turquía, solo seis han mantenido el servicio militar obligatorio desde 1993. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá tienen ejércitos puramente profesionales desde hace más de 50 años. A la luz de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades han repensado esta política de voluntariedad. Muchos países no solo han aumentado sus presupuestos en defensa, sino que también analizan la posibilidad de regresar al modelo de servicio militar obligatorio. Los debates han ido más allá de las palabras solo en algunos Estados, como veremos a continuación. Ucrania y Lituania Poco después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, Ucrania (2014) y Lituania (2015) reintrodujeron el servicio militar obligatorio para hombres entre 18 y 26 años. Después del ataque a gran escala de Moscú contra Ucrania el 20 de febrero de 2022, Kiev adoptó una ley que permite reclutar en las Fuerzas Armadas a todos los hombres entre 18 y 60 años. Letonia El país báltico es uno de los tres de la OTAN que tiene fronteras con Rusia. Los otros dos son Estonia y el nuevo miembro de la alianza militar, Finlandia, que nunca han abolido el servicio militar obligatorio. Ahora Letonia desea unirse a ese grupoy a partir de 2024 todos los hombres entre 18 y 27 años tendrán que completar un curso de entrenamiento militar de 11 meses. A partir de 2028, 7.500 letones serán convocados al servicio cada año. Según la OTAN, es la misma cantidad de soldados profesionales que el país tenía en 2022.



Rumania El primer intento por reintroducir el servicio militar obligatorio tras la caída del Muro de Berlín fracasó en este país en 2015, pero recientemente el primer ministro y general retirado Nicolae-Ionel Ciuca volvió a poner el tema sobre la mesa. Un requisito específico del Ministerio de Defensa es que, en caso de movilización general, todos los jóvenes rumanos que viven en el extranjero deben presentarse a un examen militar en un plazo de 15 días. Países Bajos y Suecia A las Fuerzas Armadas neerlandesas les faltan unos 9.000 reclutas. Por eso el gobierno está considerando expandir sus tropas por medio del servicio militar obligatorio, tal como lo ha estado haciendo Suecia desde 2018. El país más grande de Escandinavia había abolido la obligatoriedad en 2010, pero la reintrodujo en 2018 porque no había suficientes voluntarios. Desde entonces, todos los jóvenes de 18 años deben presentarse para ser sometidos a exámenes. Sin embargo, al igual que en Noruega, solo una pequeña parte de ellos son finalmente reclutados. Noruega y Dinamarca En Noruega, el país natal del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no solo todos los hombres, sino también todas las mujeres deben presentarse a exámenes físicos desde 2016. Sin embargo, en torno a 9.000 de los 60.000 llamados son finalmente convocados al servicio militar obligatorio, que se extiende por 19 meses. Debido a la rigurosa selección, las autoridades dicen que en Noruega el servicio militar tiene un prestigio similar a estudiar en la educación superior. En Dinamarca, el servicio es obligatorio, pero hay suficientes voluntarios para cubrir las plazas disponibles. Francia Francia está debatiendo la posibilidad de imponer una conscripción "light". El presidente Emmanuel Macron introdujo en 2019 el llamado "servicio nacional universal", en el que los jóvenes pueden servir voluntariamente en áreas de beneficio para el país por un mes. Ahora el gobierno está considerando hacer de esto algo obligatorio para todos los jóvenes entre 15 y 17 años. Dos semanas de dicho servicio serían realizadas en instalaciones militares. Alemania El canciller Olaf Scholz rechazó la propuesta de su ministro de Defensa, Boris Pistorius, de reimponer el servicio militar obligatorio. Sin embargo, los llamados a debatir el tema vienen de todos los frentes del espectro político. Recientemente, la comisionada parlamentaria para las Fuerzas Armadas, Eva Högl (que como Scholz y Pistorius pertenece a las filas del Partido Socialdemócrata, SPD) sugirió discutir un año de servicio obligatorio en instituciones militares o civiles. El personal militar tendría que explicar en las escuelas en qué consiste su trabajo.