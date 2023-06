¡Son idénticos!: Las imágenes de los doble de riesgo de Tom Cruise que se hicieron virales





08/06/2023 - 19:28:06

Infobae.- En las últimas horas varias imágenes de Tom Cruise junto a sus clones desató un furor enorme en las redes sociales. Es que los internautas comenzaron a especular por el parecido que había y analizaron sobre cuál era el actor. Pero lo cierto es que todos se preguntaban ¿cuál es el origen real de estas fotografías y dónde había coincidido el actor con sus dobles? Fue la cuenta @fotogramas_es la que compartió varias imágenes donde supuestamente se ve al actor con sus doble de riesgo, automáticamente los usuarios comenzaron a replicarlas en sus redes sociales y a debatir acerca de cuál es “el Tom original” y cuáles son los “falsos”. Muchos encontraban casi iguales a las personas y la mayoría cayó. Es que en realidad no son humanos los que aparecen en las fotos sino que son producto de inteligencia artificial. En la primera foto que se viralizó, muchos pensaron que Tom Cruise estaba acompañado de dos doble de riesgo parecidos a él que estaban incluso con el mismo vestuario. También confirmaron de que se trató de una foto que se capturó durante el set de filmación de Misión Imposible 7, aunque lo cierto es que esto no es así ya que se debe a que la imagen fue realizada con inteligencia artificial, una de las herramientas más útiles de este siglo y que ha innovado en el uso de la tecnología.

La inteligencia artificial se puede utilizar para varias cosas, desde asistentes virtuales, robots, o ilustraciones que justamente logran la capacidad de crear escenarios, paisajes y seres humanos que jamás existieron con un realismo fuera de lo común. Esto es justamente lo que le llevó a los usuarios a pensar que Tom Cruise tiene dobles de riesgo que son idénticos a él. Además, el mismo perfil de Instagram mencionado anteriormente se ocupó de compartir más imágenes simulando dobles del reconocido actor de Hollywood, en donde resulta más notorio identificar que no son personas sino ilustraciones. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se usa inteligencia artificial para recrear personajes en ficción o ilustraciones. Avatar es un claro ejemplo de esto o los film de live action de Disney como por ejemplo, el reciente estreno de La Sirenita, donde los amigos de Ariel la protagonista fueron creados por inteligencia artificial al igual que la cola de la protagonista e incluso su pelo.

El actor se prepara para el debut de su nuevo film que saldrá el próximo 13 de julio de este año y será su regreso triunfal a una de las más grandes franquicias del cine con el estreno de Misión Imposible: sentencia mortal – Parte 1 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One). La película fue grabada durante la pandemia de COVID-19 y es una de las más anticipadas de 2023 no sólo por su complicado rodaje, sino debido a que el actor decidió retarse a sí mismo con más acrobacias peligrosas en el proceso de filmación. “Con el control del futuro, el destino del mundo en juego, y las fuerzas oscuras del pasado de Ethan que se acercan, comienza una carrera mortal alrededor del mundo. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede importar más que su misión, ni siquiera las vidas de aquellos a quienes más quiere”, apunta la sinopsis oficial del séptimo largometraje de la saga de acción.