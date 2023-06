El increíble récord que logró Lionel Messi sin siquiera haber firmado con el Inter Miami





08/06/2023 - 18:53:32

Infobae.- Las primeras consecuencias del aterrizaje de Lionel Messi en Estados Unidos están a la vista de los fanáticos. Inter Miami, club fundado en 2018, elevó sus números en las redes sociales y recién es la punta del iceberg del provecho que la Major League Soccer le puede sacar al futbolista argentino. Desde que Messi anunció su decisión, el cuadro rosa sextuplicó sus seguidores en Instagram. Antes de que el rosarino hiciera oficial su próxima camiseta, el cuadro nortemaricano tenía alrededor de un millón de followers en dicha plataforma. Un detalle que llama la atención es que la Pulga todavía no firmó contrato con la institución de Florida ya que todavía restan acordar algunos detalles para cerrar el vínculo final. Ni siquiera hizo un posteo en sus redes. Según relevó Sportbible, con el empujón de Messi, Inter ya se convirtió en la franquicia con más seguidores de la MLS, la NHL (la liga de hockey sobre hielo), la MLB (la de béisbol) y la NFL (fútbol americano). Mientras tanto, los precios de las entradas de los primeros partidos de la próxima temporada del Inter Miami se dispararon más de un 1.000% y la liga está confiada en que su acuerdo con Apple para la transmisión de los encuentros finalmente arranque a dar ganancias con la llegada del ídolo del Barcelona. La MLS reaccionó al anuncio de Lionel y sacó un comunicado oficial en las redes sociales. “Estamos orgullosos de que Messi haya anunciado que su intención es unirse al Inter Miami y a la Major League Soccer este verano. Aunque todavía resta trabajo por hacer para cerrar el acuerdo, estamos ansiosos de darle la bienvenida a uno de los mejores futbolistas de la historia a nuestra liga”, recitó el mismo. El mundo del básquet también le dio la bienvenida con estrellas de la NBA como Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo y Trae Young publicando mensajes para el argentino. Apenas Messi confirmó su próximo destino, el cuadro estadounidense publicó un video que tenía preparado en el que mostró a todos los medios que durante las últimas semanas dieron por confirmado un regreso a España o unaposible ida a Arabia Saudita con el Al-Hilal. Al mismo tiempo, Jorge Mas, uno de los rostros detrás del Inter Miami, publicó un tuit revelador, con el número que utilizará en su aventura en USA: volverá a usar el N° 10, dejando atrás el 30 que lució en el PSG. Mientras tanto, el nuevo equipo del crack rosarino tuvo otra buena noticia, que fue su clasificación a las semifinales de la US Open Cup, luego de vencer 1-0 de visitante al Birmingham Legion FC. El gol del triunfo lo marcó el argentino Nicolás Stefanelli, en el arranque del complemento. Este triunfo es un alivio para el Inter de Miami, que tiene un mal presente en la MLS, al estar último en la Conferencia Este y de los últimos 16 partidos perdió once y ganó cinco. En la próxima fecha visitará a New England este sábado 10 de junio, desde las 20.30.