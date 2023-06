Más de 202.500 jubilados cobraron sus rentas hasta el miércoles, Gestora desembolsó Bs 610 millones





08/06/2023 - 18:43:43

Más de 202.500 jubilados cobraron sus rentas hasta el miércoles, para lo cual la Gestora de la Seguridad Social a Largo Plazo desembolsó Bs 610 millones, así lo informó su gerente Jaime Durán. “Hasta el miércoles hemos pagado a 202.533 beneficiarios, entre jubilados y derechohabientes, para ello hemos desembolsado Bs 610 millones. Esto nos está mostrando un avance importante. Dado este buen avance podemos afirmar que existe un buen contingente de personas que ya ha recibido sus pensiones”, dijo en entrevista con radio Panamericana. La autoridad señaló que existieron casos puntuales de reclamos en relación a lo que significa el pago de pensiones, sobre todo con los derechohabientes, porque las AFP aún no remitieron la información completa sobre la identificación adecuada de los jubilados y con los poderes notariales. Asimismo, desmintió que no se estén realizando los abonos en cuenta bancaria, ya que se hicieron 98.000 abonos hasta el 07 de junio. “Evidentemente, ha habido algunas dificultades con la información, pero todos estos temas los hemos ido solucionando en nuestras 36 plataformas en todo el país que han estado trabajando todos estos días en horario extendido”, afirmó. Además, dijo que todos los jubilados recibieron un incremento en sus rentas, porque ya no se les descuenta la comisión del 1,31% que cobraban las AFP. Asimismo, recordó que los certificados de vivencia tienen una vigencia hasta el 31 de julio de esta gestión. Recordó también que las AFP deben entregar la información de cierre total hasta el 15 de junio, la misma que será revisada en los siguientes 30 días por la Gestora, motivo por el cual el proceso de migración concluirá a finales de julio. Por otro lado, se habilitarán las plataformas digitales para que los asegurados puedan recabar los extractos de sus ahorros previsionales de forma electrónica a partir de julio próximo. ABI