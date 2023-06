Policía afirma que el joven que murió calcinado provocó el incendio en empresa del Parque Industrial





08/06/2023 - 18:40:12

El Deber.- Tras dos semanas de investigación, la Policía afirma haber esclarecido la muerte de Brandon Emerson Quiroga Román, de 21 años, quien fue encontrado calcinado en los galpones de una empresa del Parque Industrial, que se incendió el pasado 23 de mayo. Brandon fue reportado como desaparecido el 25 de mayo y su cuerpo fue encontrado dos días después, cuando los bomberos terminaron los trabajos de enfriamiento de la empresa afectada por el incendio. Sus familiares pidieron que se investigue su deceso, pues no se explicaban cómo llegó el joven a ese lugar, porque no trabajaba ahí. Erik Holguín, comandante departamental de la Policía, confirmó que Brandon fue contratado por su amigo Luis Fernando S. R. para que incendie los galpones de depósitos de productos, ubicados en el Parque Industrial. Según el jefe policial, Luis Fernando S. R. planificó este incendio para vengarse de la empresa, puesto que había sido despedido hace algunos días. Aclaró que este sujeto acudió a declarar la semana pasada en la Policía, pero no fue aprehendido porque aún no se conocía el detalle del siniestro. Actualmente, Luis Fernando se encuentra prófugo. El 23 de mayo, Brandon Emerson ingresó a la empresa con el permiso de los trabajadores Miguel Ángel V. (empleado) y Gustavo M. (guardia de seguridad). Luego estos dos sujetos le dieron un balde con líquido diluyente (tíner) a Brandon y le dejaron la puerta abierta de un galpón, para que escape luego de iniciar el fuego. Sin embargo, el joven no pudo escapar y murió. “Esta puerta se cierra, impidiendo que él (Brandon) pueda retirarse del lugar y le provoca la muerte y la pérdida total de los productos almacenado en lugar (…) La víctima (Brandon) con los ahora identificados como Gustavo M. y Miguel Ángel V., realizaron robos frecuentes de objetos almacenados en el galpón”, informó Holguín. El jefe policial dijo que la justicia determinó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para el trabajador Miguel Angel V.., mientras que su colega Gustavo M. fue liberado. Agregó que, aún se está tras la búsqueda del autor intelectual del incendio.