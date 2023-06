Tensión: Grupos de choque intentan desalojar vigilia de Amparo Carvajal





08/06/2023 - 18:06:02

Página Siete.- Grupos de choque de personas afines a Edgar Salazar Limachi que la pasada semana tomó la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) pretenden desalojar la vigilia que realiza la presidenta de la institución, la octogenaria Amparo Carvajal y otros activistas en las puertas del garaje de la entidad. Carvajal, con un delicado estado de salud por el cáncer que se reactivó en su cuerpo, ratificó a los medios que continuará en la vigilia “hasta la muerte”, mientras un contingente de policías llegó al lugar para impedir actos violentos entre ambos bandos. “Yo hace 10 años me operaron por un cáncer de mama, no quise decir nada (...) en la última revisión me encontraron que se habían reproducido algunas células. Que me maten, no importa, vamos a continuar hasta la muerte”, dijo Carvajal a los periodistas. Se conoce que, tras un intento de desalojo, el grupo de Salazar se retiró del lugar, pero persiste la tensión. Este jueves se cumple el sexto día desde que la sede de la histórica Apdhb fue tomada por el grupo de unas 50 personas lideradas por Edgar Salazar Limachi. Es el mismo lapso que Carvajal lidera una vigilia permanente en las puertas del garaje del edificio en la parte trasera. El grupo conocido como la Apdhb paralela y afín al gobierno de Luis Arce, salió a los balcones de la casa, puso carteles donde, se leía: “no nos rendiremos”, “justicia para las víctimas de Senkata y Sacaba”, “no más feminicidios”, entre otros. La gente que llegó hasta el lugar portaba banderas rojas con un logo que al centro llevaba una estrella amarilla con la oz y el martillo y la sigla JCB (Juventud comunista de Bolivia). El grupo se concentró frente a la sede de la Apdhb en la avenida 6 de Agosto en la zona de Sopocachi de donde salieron a sus ventanas y balcones personas, la mayoría estaba con gorras y la cara cubierta y mostraron carteles. Remberto Cruz, que se identificó como vicepresidente de la Apdhb, dijo que se encuentran “secuestrados por partidos de la oposición” por haber “recuperado la casa de los derechos humanos para el pueblo boliviano”. En los videos que compartieron en el Facebook se muestra al menos diez personas que están al interior de la sede de la Apdhb y según Cruz no tienen acceso a servicios básicos ni electricidad. Cruz apuntó al expresidente Carlos Mesa y lider de Comunidad Ciudadana, así como a los legisladores paceños de esa bancada en caso de que les pase algo. También habló de Samuel Doria Medina. “Asesinos quienes han orquestado la ruptura del orden constitucional para asesinar a nuestros hermanos y hermanas de Senakata – Sacaba, para perseguir a la gente humilde, a los obreros y a nuestras hermanas y hermanos del campo”, dijo.