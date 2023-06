El BCB: la demanda de dólares del público baja a $us 21 millones





08/06/2023 - 17:59:57

El Deber.- El requerimiento de dólares se estabiliza en el país. Así lo sostiene el Banco Central de Bolivia (BCB), que aseguró que la demanda de dólares ahora solo llega hasta los $us 21 millones. El ente emisor sostiene que mantendrá las medidas de política monetaria hasta “estabilizar plenamente el mercado cambiario y hacer frente a la especulación”. En esa línea, la institución estatal afirma que logró tranquilizar a la población y anular filas y aglomeraciones para comprar dólares en las cajas del ente emisor y del Banco Unión. Según los datos oficiales, en los últimos tres meses se observó una disminución paulatina en la demanda de dólares, que pasó de $us 81 millones, en marzo, a $us 28 millones, en abril, y a $us 21 millones, en mayo. Mediante un comunicado, el BCB asegura que un conjunto de medidas de política monetaria y desembolsos a casas de cambio, así como la venta directa al público, contribuyeron a regularizar la provisión de dólares estadounidenses y satisfacer la demanda de la economía. En su nota oficial, el BCB asegura que la modificación del Reglamento de Encaje Legal en dólares permitió que los bancos dispongan de aproximadamente $us 254 millones; el expendio de dólares a casas de cambio, a través del Banco Unión S.A., llegó a $us 10 millones; y el desembolso a los bancos, en coordinación con la Asociación de Banco Privados de Bolivia (Asoban), ascendió desde febrero a $us 252 millones. En total, según la entidad estatal, se inyectó aproximadamente $us 650 millones al sistema financiero y a la economía nacional para estabilizar el mercado cambiario y tranquilizar las expectativas de la población. De forma complementaria, la promulgación de la ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales permitió la recuperación en el valor de los bonos soberanos, mostrando el retorno de la confianza del mercado internacional hacia el país. Pero desde el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), explicaron que, para el sector empresarial conseguir dólares mes a mes no sólo se ha convertido en una tarea morosa, sino también costosa. Durante varios meses las compañías, según esta entidad, fueron ajustando sus márgenes bajo el supuesto de que el shock iba a ser transitorio. “Si la falta de divisas persiste empezaría a traducirse en incrementos de precio de los productos importados o un eventual desabastecimiento por la falta de divisas para pagarlos”, dijo el Cebec.