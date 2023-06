Evo sugiere destituir a algunos ministros que protegen al narcotráfico y a la corrupción





08/06/2023 - 07:26:51

Los Tiempos.- El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales sugirió que para salvar la imagen del país en el ámbito internacional y nacional se debería "destituir a algunos ministros" que, según su posición, protegen al narcotráfico y encubren hechos de corrupción. "Cinco meses después del envío denunciado y confirmado de media tonelada de droga por BOA a España, realizan el operativo más tardío de la historia en Viru Viru. El pueblo espera acciones, no declaraciones ni actuaciones. Advertimos que para salvar la imagen internacional y dignidad de nuestra Bolivia se debería destituir a algunos ministros que protegen al narcotráfico y encubren la corrupción", aseveró Morales en su cuenta de Twitter. Según el expresidente, los ministros en vez de ser retirados del gabinete de Luis Arce, son premiados con la continuidad en sus puestos y así siguen haciendo daño. En mayo, los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Justicia, Iván Lima, fueron interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Del Castillo fue interpelado por el tema de la detención del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y Lima por el tema de la situación de la administración de la justicia en Bolivia y los derechos humanos. Ambos ministros fueron salvados por la mayoría de asambleístas del MAS. Asimismo, Morales ratificó que el MAS-IPSP no está dentro del gobierno y que no participa de las decisiones del ejecutivo. "Reiteramos que el MAS-IPSP no tiene ninguna decisión, responsabilidad ni participación en las decisiones del gobierno. Algunos ministros y viceministros son más ágiles para perseguir y atacar a dirigentes que para capturar a delincuentes", señaló la exautoridad.