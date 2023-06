Aseguran que condena a Calvo desvela el maltrato del Gobierno a Santa Cruz





08/06/2023 - 07:12:22

El Deber.- La condena en contra del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo, quien fue condenado a dos años de prisión por el caso denominado Wiphala, desvela el maltrato del Gobierno a Santa Cruz, según instituciones y políticos que respaldaron el excívico. Mientras, desde el MAS anunciaron nuevos procesos en contra de Calvo, aparte de los 27 juicios penales que él mismo admitió que enfrenta. Calvo no debe cumplir la pena en una prisión, según lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, en su acápite referido a la suspensión condicional de la pena. Una persona va a la cárcel por una sentencia de cinco o más años. Fuentes oficialistas protestaron porque consideran que la condena es muy benigna. La demanda se activó a denuncia de asambleístas departamentales del MAS en Santa Cruz, quienes acusaron a Calvo de decir que la wiphala es un “trapo” que no lo representa, y solicitar que se quite del mástil de la plaza 24 de Septiembre durante los actos de la efeméride departamental en 2021. En contacto con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, Calvo señaló que no confía en la justicia y denunció que jueces y fiscales trabajan para el Gobierno. “Un juez ha aceptado una mentira, porque los peritos ni siquiera me nombraron como autor de un ultraje a la Wiphala. Esta condena no me amedrenta a mí, sino a todo el pueblo cruceño y boliviano, para que nadie pueda decir nada, expresar un sentimiento, porque será sometido a la justicia que el MAS maneja sin disimulo”. La asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos), sobre el veredicto del juez Carlos Alberto Moreira, dijo que una vez más el oficialismo manipula a la justicia. “El MAS está impulsando un genocidio cultural en contra de los pueblos del oriente boliviano. No es posible que se coarte la libertad de expresión y se sancione a una persona por el hecho de decir que un símbolo no forma parte de la identidad del pueblo cruceño, no lo representa, ese ha sido el hecho por el cual se ha utilizado recursos públicos, jueces y fiscales para imponer una sanción que tiene una alta carga simbólica”, expresó Aguirre. El expresidente Carlos Mesa apuntó que “la sentencia ilegal y sin respetar el debido proceso es otra arremetida masista en la persecución política y una retaliación contra Santa Cruz. En tanto, el MAS reemplazó impunemente el escudo nacional por un logo, despreciando un símbolo patrio”. Jeanine Áñez, por su parte, expresó en Twitter que “ha sido sentenciado por ejercer el derecho a libertad de expresión. Bolivia ya es territorio castro/chavista, dictadura operando con fiscales y jueces para acallar opositores. El régimen de Luis Arce aplica receta de los Ortega y Maduro”, sentenció. El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, aseveró que “es parte de un proceso de deterioro irreversible de nuestra democracia. Está cada vez más claro el futuro político de Bolivia: Luis Arce ha optado por imponer un gobierno represivo y dictatorial, al estilo de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un gobierno con vínculos con el narcotráfico y sumido en la corrupción”. Camacho destacó que frente a esto, “estamos dispuestos a luchar incansablemente por recuperar la libertad del expresidente cívico Rómulo Calvo. En criterio del gobernador, quedará en la historia esta mancha autoritaria del masismo en contra de nuestro Comité Cívico y sus líderes. Sin embargo, estamos viviendo los momentos finales del proyecto autoritario masista”. El senador opositor tarijeño Rodrigo Paz Pereira, comentó que “lo que han hecho con Rómulo Calvo ya cierra definitivamente la historia del Gobierno con Santa Cruz, ese maltrato de la justicia que perdona todo y solo castiga a los selectivos. Ese maltrato, el pueblo cruceño y el boliviano no se van a olvidar”, sentenció Paz. Agregó que no se trata de un problema partidario, sino de convivencia y que estas acciones de la administración de la justicia nos estarían llevando a una confrontación innecesaria que generará la muerte como parámetro y no a la democracia ni a la justicia como espacio de convivencia”, argumentó. “Es momento de que el MAS entienda que aunque gesten sus acciones de terrorismo de Estado y persecución contra Santa Cruz, nunca nos van a ver de rodillas”, sentenció la diputada opositora cruceña, Luisa Nayar, de CC. En el ámbito institucional, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, tras la condena de Calvo, anunció la convocatoria de una reunión de expresidentes cívicos con el objetivo de analizar y discutir acciones en respuesta a la que se considera como una creciente ola de persecución política en el país. la fecha del encuentro se conocerá hasta el viernes. Mientras, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, anunció que esta casa superior de estudios realizará una auditoría a estos casos para verificar posibles irregularidades. Desde la residencia de Rómulo Calvo, en un gesto de respaldo, Cuéllar manifestó que si la auditoría arroja resultados que demuestren violaciones a los derechos fundamentales y al debido proceso, la universidad presentará denuncias públicas ante las autoridades competentes, e incluso ante instancias internacionales. Calvo denunció que uno de sus acusadores, el diputado del MAS Rolando Cuéllar, tiene denuncias de corrupción y narcotráfico. El asambleísta anunció otro proceso por injuria y difamación. La ministra de Culturas, Sabina Orellana, sentenció que “no es una buena noticia; según la norma, estos ultrajes, estos actos que ha cometido el señor Calvo deberían tener una cárcel de cinco años”. Evo Morales, líder del MAS, quien en sus redes sociales manifestó que la “derecha interna” y los “aliados del golpismo” “manipulan la justicia para conseguir la ‘sentencia perfume’ para victimizar a Calvo”.