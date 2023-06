El operador de un remolque de BoA es encarcelado tras ser implicado en el narcovuelo a España





08/06/2023 - 07:06:48

Erbol.- Un juez ordenó este miércoles la detención preventiva por 120 días en la cárcel de Palmasola para William D., el operador de Boliviana de Aviación (BoA), acusado de transportar el cargamento de 478 kilos de droga a España. Durante la audiencia, el funcionario aseguró que no estuvo implicado en el envío de la carga donde con droga, en febrero de este año y remarcó solo operó una máquina de carga y transportó una chata con equipajes. Los delitos por los cuales fue imputado William D. son tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. “Soy inocente, soy inocente, yo hago solo mi trabajo, nada más. No estoy encargado de manejar nada más, no sé nada”, dijo el funcionario, entre sollozos, tras abandonar el juzgado junto a sus familiares que también reivindicaron su inocencia. “Estoy limpio, estoy con mi conciencia tranquila, porque soy inocente”, insistió a tiempo de demandar una investigación para demostrar que no tuvo que ver con el polémico envío de droga España. El funcionario de BoA es hasta el momento el tercer encarcelado dentro del caso. El 3 de junio Diego V. y Freddy Ch. fueron enviados con detención preventiva acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa.