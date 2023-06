Avión de la española Wamos Air trasportó la carga del Courier José María que resultó ser droga





08/06/2023 - 06:59:22

Un avión de la española Wamos Air, que fue alquilado por Boliviana de Aviación (BoA), trasportó el 11 de febrero el mini container con carga del Courier “José María” a España y que, tras su apertura en ese país, a finales de mayo, resultó ser droga, reveló este miércoles el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. De acuerdo con el ministro, el vuelo 8776 de la empresa Wamos Air partió del aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, a España el 11 de febrero con “su propia tripulación” de nacionalidad española. “No había ningún tripulante de nacionalidad boliviana en el avión que fue alquilado por Boliviana de Aviación. El suceso (traslado de droga) no se dio en un avión específicamente de BoA, sino en un avión alquilado y tripulado en su totalidad por personal ajeno a esta institución (BoA), por personal, básicamente, de nacionalidad española”, aseguró. El gerente de BoA, Ronald Casso, indicó a Asuntos Centrales que la “contratación de una aerolínea es recurrente en la industria de la aviación y en este caso se contrató una nave de una aerolínea española para determinados viajes”. En ese vuelo se trasportó la carga AKE 37520EB con cuatro cajas declaradas y otras 12 que no tenían declaración; en total ingresaron al contenedor 16 cajas, que partieron de Viru Viru a Barajas. Cinco días después del vuelo, el 16 de febrero, funcionarios de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) de BoA comunican que les llegó un correo de la supervisora de tráfico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la terminal T4, Elena Valera, solicitando información sobre el agente encargado de la rampa del aeropuerto de origen de la mercadería que voló sin declaración. Después, el 17 de febrero, las mismas autoridades españolas solicitan una copia de las grabaciones e imágenes al centro de control de televisión de la empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) del aeropuerto de Viru Viru para tener información del recorrido del contenedor AKE 37520EB. A la solicitud, BoA responde el 21 de febrero que las imágenes de las bodegas estaban siendo guardadas en el Centro de Control de Televisión (CCTV), en una cantidad de 60 gigas y que no podían ser descargadas en un disco y que enviarían una copia de las mismas a una computadora ubicada en una oficina de seguridad en el aeropuerto de Viru Viru. En paralelo, NAABOL informó que ese día no había cámaras de seguridad. Toda esa es información fue remitida y hasta entonces no se tenía indicios de que ese mini container contendría una mercadería ilegal. Fue a “inicios de mayo” que la Dirección General de Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) “toma conocimiento extraoficialmente que las sustancias secuestradas en España se encontraban con la carga AKE 37520EB de su línea área Wamos Air que declaró solamente cuatro cajas formalmente y doce cajas de manera irregular; sin embargo, ahí adicionan que las 12 cajas serían una sustancia controlada que después de la prueba de campo dieron positivo a cocaína”, dijo Del Castillo. “Antes de los inicios del mes de mayo el Estado Plurinacional de Bolivia no tenía conocimiento, en sus instituciones, que esta mercadería ilícita e ilegal contenía en su interior sustancias controladas”, enfatizó. También aclaró que no se hizo un cambio del cargamento como se especuló en varios medios de comunión, sino que se sumaron los 12 paquetes a los cuatro que estaban declarados. El 9 de mayo, la FELCN inició las investigaciones y el 18 de mayo se solicitó información a España. Ya el 30 de mayo el hecho se hizo público. En una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informó que la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, perteneciente a la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria, incautó 478 kilos de cocaína que se encontraba en la bodega de un vuelo procedente del aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y que estaba en una bodega del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Mientras BoA anunció la presentación de una querella contra los responsables, el Misterio Público inició de oficio las investigaciones que, al momento, tienen a once investigados, dos de ellos, funcionarios de la aerolínea estatal Diego V. y Freddy Ch., con detención preventiva en la cárcel cruceña. ¿Quiénes enviaron la carga? Del Castillo apuntó a la empresa Courier “José María”, de propiedad de Carolina Candia Romero, que además está integrada por su madre y apoderada legal Maribel Romero Antelo y el trabajador Ronald Marcelo Cabrera, quienes tendrían antecedentes por tráfico de sustancias controladas desde el año 2011. De acuerdo con el ministro, dos de estas personas fueron aprehendidas cuando intentaban recoger, en marzo de este año, 67.744 pastillas de droga sintética procedente de España. Pese a las evidencias, los vocales de la sala penal segunda de Santa Cruz Arminda Méndez y Ever Álvarez dispusieron su liberación. Además de ello, otra de las pruebas que vinculan al Courier “José María” con el envío de la carga de droga es que la destinataria de los paquetes era la nieta de Maribel Romero Antelo, que además es menor de edad. “¿Cómo lograron que una menor de edad sea el destinatario final de esta carga? Esta menor de edad es la nieta de la representante legal de la empresa Courier que está involucrada en el envío de droga de Bolivia a España y de España a Bolivia ¿por qué no explican (los dueños de la empresa) que son sus familiares?”, preguntó el ministro. Y para esclarecer el hecho, Del Castillo solicitó que se investigue qué hacía Kevin Anderson Vélez Rua, parte de la tripulación de Wamos Air, durante su estadía en Bolivia. Del Castillo precisó que Vélez Rua, con doble nacionalidad colombiano-español, ingresó al país el 2 de enero como parte de la tripulación de Wamos Air, pero luego usó su condición de turista para salir de Bolivia el 4 de marzo. “Ingresó al país el 2 de enero como parte de la tripulación de Wamos Air, éste es un tripulante de la aerolínea internacional; sin embargo, quienes tienen conocimiento de aeronáutica saben que los tripulantes llegan a determinado territorio con su avión, concluyen las operaciones y retornan con su avión; (sin embargo) este ciudadano se quedó en nuestro país hasta el 4 de marzo, (estuvo) antes y después de este envío de droga”, aseguró. Del Castillo solicitó al Ministerio Público se averigüe qué realizó Vélez Rua durante su estadía en el país, pero también que las autoridades de España investiguen “los movimientos” de esta persona en esa nación. “Aquí van a caer todos los involucrados en el envío de cocaína hacia España, pero también queremos a los responsables que están enviando droga a nuestro país”, exigió el ministro. ABI