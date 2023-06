Casas de cambio y bancos aún no disponen de dólares, como antes, pese a que el BCB dice que se normaliza la provisión





08/06/2023 - 06:55:21

Página Siete.- A pesar de que el Banco Central de Bolivia (BCB) asegura que se normaliza la provisión de dólares, en las casas de cambio y bancos señalan que aún tienen problemas y no disponen de la divisa “como antes” para la venta. Un experto señala que la situación tiende a mejorar y que la demanda ha bajado. En la zona sur, en un puesto de libre cambio indicaron que no contaban con la divisa para la venta, aunque en el centro, por la avenidas Camacho, señalaron que disponen de dólares, pero que la demanda disminuyó. En una casa de cambios de la zona sur explicaron que no tenían dólares a la venta y que el problema que comenzó hace unos tres meses no se ha resuelto. En otra indicaron que a veces tienen la divisa, pero se acaba rápido y sólo se oferta 50 o 100 dólares por persona. En otra de estas casas indicaron que dependen de la programación de venta del BCB para contar con la divisa y en otra casa señalaron que no tenían para vender. En unos cuatro bancos del zona sur se consultó si se podía comprar dólares, pero indicaron que no contaban con la divisa para vender al público. En uno indicaron que si la persona es cliente se podría considerar, pero dependía de la disponibilidad y de una determinación de gerencia y en otra institución señalaron que si el cliente tenía cuenta de ahorro, le permitían retirar 50 dólares. Libre cambio En un puesto de libre cambio de la zona sur se indicó que no tenían dólares para la venta y que sólo estaban comprando, porque la provisión aún no es normal como antes. Explicaron que a veces se cuenta con alguna oferta pero en cortes de 20 dólares. Librecambistas consultados en la avenida Camacho manifestaron que esta semana no hubo demanda de dólares y que la gente no llega a cambiar. Por eso es que aún cuentan con alguna reserva de dólares para la venta. El presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana y experto en comercio exterior, Antonio Rocha explicó que las últimas dos semanas la provisión de dólares, a través del sistema financiero, a mejorado en parte y los exportadores disponen de sus divisas. Además, dijo que el precio en el mercado paralelo ha comenzado a disminuir, ya que antes el tipo de cambio se cotizaba en 7,70, 7,90 e incluso 8 bolivianos, pero ahora se encuentra en 7,50 bolivianos.“Los dólares que había en la sistema financiero y los dólares que están ingresando por exportaciones está permitiendo suplir la necesidades de divisas y el tipo de cambio paralelo se está estabilizando”, destacó. Señaló que esto está sujeto a una programación y con alguna demora de 5 o 7 días o máximo 10 días. “Está ingresando dólares por las exportaciones y se calmó un poco la especulación y nerviosismo y el sistema financiero está comenzando a atender necesidades. Además la gente demanda menos dólares y eso se refleja en el precio y eso ha hecho que baje presión, Ahora se atienden las reales necesidades de quienes necesitan dólares”, puntualizó. El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, opinó que si bien es evidente que el tipo de cambio paralelo ha comenzado a bajar y se está superando el período de especulación, el problema no se ha resuelto. Añadió que antes las personas podían ir al banco y sacar sus ahorros en dólares, sin problema. “La solución es devolver plenamente la confianza del ahorrista en moneda extranjera. Aún hay problemas y si bien ahora puede que la gente no necesite dólares, pero si sucede algo, volverá a buscar”, remarcó. El Banco Central de Bolivia (BCB) informó el martes que la demanda de dólares disminuyó de manera paulatina desde 81 millones de dólares en marzo a 28 millones de dólares en abril y a sólo 21 millones de dólares en mayo. También resaltó que se regulariza la provisión. BCB recordó que adoptó medidas de política monetaria y administrativas, “como i) la modificación del Reglamento de Encaje Legal en dólares, con la que los bancos del sistema financiero llegaron a disponer de aproximadamente 254 millones de dólares; ii) el expendio de dólares a las casas de cambio a través del Banco Unión S.A., por 10 millones de dólares; y iii) desembolsos a los bancos del sistema financiero, en coordinación con la Asociación de Banco Privados de Bolivia (Asoban), que permitió la asignación, desde febrero de este año, de 252 millones de dólares. Adicionalmente, también a través del Banco Unión S.A., desde el 6 de marzo del año en curso, se procedió a la venta directa de la moneda estadounidense a personas naturales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, mecanismo por el que se vendieron a la fecha 134 millones de dólares”. De acuerdo con el ente emisor, con estas cuatro medidas se inyectó aproximadamente 650 millones de dólares al sistema financiero y a la economía nacional.