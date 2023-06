Aprehenden al exvicepresidente del Banco Fassil





07/06/2023 - 19:11:48

El exvicepresidente del ex Banco Fassil Martín Wille Engelmann fue aprehendido este miércoles, luego de prestar su declaración informativa en el marco de la investigación por delitos financieros. Wille llegó a las 14h30, acompañado de su abogado y algunas amistades, a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde prestó sus declaraciones. Además de ser parte del directorio del ex Banco Fassil, el empresario ganadero también era ejecutivo y accionistas de Santa Cruz Financial Group, empresa madre de la entidad financiera intervenida el 26 de abril por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debido a “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados”, por Bs 4.000.000.000, de Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, según reveló la red televisiva DTV. La ASFI presentó una demanda penal en contra de los directivos del banco por delitos financieros. Se verificó créditos “overlimit”, como el concedido a una joven de 18 años por Bs 28.208.879. Una vez aprehendido, Wille espera su audiencia cautelar, donde se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel. Hasta el momento cinco altos exfuncionarios están con detención preventiva: Ricardo M. O., expresidente ejecutivo; Jorge Arturo CH.V., exgerente general; Hernán S. V. D, exejecutivo; Hermes Hugo S. C., exejecutivo y la exgerente general Patricia P.S.. Todos son acusados de delitos financieros. ABI