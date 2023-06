La Uagrm anuncia auditorías a los procesos judiciales de Camacho y Calvo





07/06/2023 - 18:40:22

El Deber.- Tras las recientes determinaciones judiciales en contra del gobernador Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, anunció que esta casa superior de estudios realizará una auditoría a estos casos para verificar posibles irregularidades. Desde la residencia de Rómulo Calvo, en un gesto de respaldo, Cuéllar manifestó que, si la auditoría arroja resultados que demuestren violaciones a los derechos fundamentales y al debido proceso, la universidad presentará denuncias públicas ante las autoridades competentes, e incluso ante instancias internacionales. Además, aclaró que: "la Universidad no defiende un caso específico por tratarse del gobernador o un líder cívico, sino que está comprometida en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos": Asimismo, adelantó que la estatal cruceña presentará una propuesta concreta ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para solicitar la "separación" del sistema nacional de universidades de cualquier juez o fiscal que haya cometido abusos en el ejercicio de sus funciones. "En las aulas de la universidad no podemos permitir la presencia de jueces y fiscales que actúen al margen de la ley, ya que nuestro estatuto orgánico establece la preservación de principios que deben transmitirse a todos los estudiantes", señaló Cuéllar. La noche del martes, el juez Carlos Alberto Moreira dictó una condena de dos años de cárcel para el exlíder cívico Rómulo Calvo por el delito de ultraje a los símbolos patrios. Esta decisión se produjo a raíz de la denuncia presentada por el diputado masista Rolando Cuéllar, quien acusó a Calvo de decir que la wiphala es un "trapo" que no lo representa y supuestamente solicitar que se retirara del mástil en la plaza 24 de Septiembre durante los actos conmemorativos del año 2021. Más temprano ese mismo día, el juez Roberto Parada Mole determinó la detención preventiva de 90 días para el gobernador Luis Fernando Camacho, quien está siendo investigado por presuntos delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, en relación a la supuesta adquisición irregular de un carro bombero. Desde que asumió la presidencia interina del Comité Pro Santa Cruz en 2020, Rómulo Calvo enfrenta al menos 27 procesos legales, la mayoría de ellos iniciados por parlamentarios y autoridades del MAS. Por su parte, Luis Fernando Camacho, enfrenta cuatro procesos judiciales por diferentes cargos. El pasado 28 de diciembre de 2022 fue detenido y trasladado a La Paz en relación al caso conocido como "Golpe I", y desde el 30 de diciembre se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Desde entonces, también recibió detención preventiva por los casos "decretazo", "carro bombero" y por su participación en el paro de los 36 días. Ante esta situación, el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, señaló que no se descarta convocar a una reunión del Comité Interinstitucional después del feriado de Corpus Christi para abordar los abusos que se están cometiendo contra los líderes de la oposición. "Hay un revanchismo y hay un dolor por parte de estos operadores políticos que solo se dedican a perseguir a las personas que queremos una región que sobresalga", expresó Calvo.