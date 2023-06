Del Castillo: Dueños de courier utilizado para enviar droga a España tienen antecedentes de narcotráfico





07/06/2023 - 18:27:22

La empresa familiar de courier “José María” no solo está involucrada en el envío de cerca de media tonelada de droga a España, sino también en la importación, en marzo, de más de 67.000 pastillas de droga sintética desde España, a través de una empresa de courier “La Bolivianita”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en ambos casos están vinculadas las mismas personas y reveló que los antecedentes de narcotráfico de este grupo familiar se remontan a 2011 “El Ministerio Público determinó la aprehensión de una familia con antecedentes por narcotráfico, estamos hablando de la señora Carolina C. R., propietaria de la empresa courier ‘José María’, su pareja, Ronald M. C., trabajador de la empresa, y la madre de Carolina, Maribel R. A., apoderada jurídica de la empresa”, informó. Las investigaciones confirmaron que esta empresa tiene en España una especie de sucursal denominada “La Bolivianita”, que, aparentemente, es “utilizada para los ilícitos” del tráfico de sustancias controladas. “Tenemos antecedentes que en marzo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico confiscó 67.774 pastillas de MDMA (éxtasis) que involucran a estas personas. Dos de estos tres sujetos pretendían recoger personalmente estas sustancias controladas provenientes de España”, recordó. En esa ocasión fueron detenidos, pero los vocales de la Sala Penal Segunda de Justicia los liberaron “casi inmediatamente”, denunció. Hasta el momento dos exfuncionarios de Boliviana de Aviación (BoA) están con detención preventiva en la cárcel cruceña de Palmasola, mientras que otras cinco están detenidas y están pendientes de ejecución cuatro órdenes de aprehensión.