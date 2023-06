Romero a Del Castillo: Me ratifico una y mil veces en mis denuncias sobre protección al narcotráfico





07/06/2023 - 18:04:28

Página Siete.- El exministro de Gobierno, Carlos Romero, desafió al actual titular de la cartera, Eduardo Del Castillo, a demostrar que no existe protección política, judicial y policial al narcotráfico desde su despacho. Asimismo, la exautoridad informó que Del Castillo le inició un proceso por injurias y calumnias. “He recibido una notificación judicial ante una acción penal que me inicia el ministro de Gobierno por injurias y calumnias, hemos tomado esta denuncia de buen humor y lo hemos visto como una buena oportunidad, porque el Ministro dice que se encuentra dañado su honor, su nombre, su imagen, por las denuncias que hemos venido haciendo de protección al narcotráfico”, declaró Romero en una conferencia de prensa. La exautoridad indicó que él ve esa denuncia como una oportunidad para que Del Castillo responda de una vez y de manera transparente si existe o no protección al narcotráfico desde su cartera. “Me ratifico una y mil veces en mis denuncias y quiero desafiar al Ministro a que lleve este proceso públicamente, frente a la prensa nacional e internacional. Que este proceso sirva para aclarar si existe o no protección política, policial o judicial al narcotráfico en Bolivia”, señaló. Romero también habló del caso BOA y señaló que él sabía, por fuentes policiales extraoficiales, del traslado de droga a España, el 16 de febrero, y que tiene constancia de que efectivos policiales también estaban enterados del caso. Indicó que incluso se llevó a cabo una reunión en Santa Cruz entre policías y civiles para discutir el caso. “Yo recibo la información, tanto de fuentes policiales como de fuentes internacionales, obviamente por la vía extraoficial. Lo extraño es que luego también capturo la información en el sentido de que apenas se conoce, el 16 de febrero, de que un gran cargamento de droga cayó en Barajas, resulta que se mueven estos vehículos en inmediaciones del condominio Sevilla en Santa Cruz”. De acuerdo con la exautoridad, en esa reunión, según conversaciones de whatsapp a las que tuvo acceso, se habló sobre el propietario de la droga incautada. “Se reúnen policías y civiles, para hablar del caso Barajas (Caso BOA), eso era de pleno conocimiento, seguramente se comunican. Yo tengo algunas capturas de whatsapp, en las cuales dicen que se ha caído el cargamento de droga, se menciona a ‘El colla’, aunque después me corrigen y me dicen que es ‘El Choco’”. Romero agregó que él considera “imposible” que el traslado de droga se haya podido realizar sin desactivar, primero, la plataforma tecnológica instalada en el aeropuerto, que cuenta con cámaras desde el peaje hasta la plataforma de embarque y la pista de aterrizaje. “No podría haber salido droga de Viru Viru si no han desactivado la plataforma tecnológica que se instaló con Naciones Unidas. No podía salir droga. Ahora salen con el cuento de que las cámaras se han borrado. Si Viru Viru tiene cámaras desde el peaje hasta la plataforma, todo está cubierto. No hay ninguna posibilidad de que descarguen la posibilidad en dos estibadores”, expresó.