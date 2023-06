Aprehenden a mujer que estafaba ofreciendo cargos en instituciones públicas en La Paz





07/06/2023 - 17:33:13

La Policía aprehendió, en las últimas horas, a una mujer implicada en estafar a varias personas, a quienes ofrecía cargos en instituciones públicas a cambio de montos económicos. El jefe de la División Económico Financiero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel José Ortiz, informó este miércoles que la mujer recibió alrededor de $us 3.000 de sus víctimas en La Paz. “(Los denunciantes) manifiestan haber sido engañados por esta persona, quien había realizado diferentes cobros de dinero para otorgarles cargos en entidades públicas como ser la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), ministerios y la Aduana”, indicó el jefe policial. Cuatro personas la denunciaron por estafa, ya que habría cobrado entre Bs 3.500 a Bs 7.000. Se calcula que recolectó alrededor de $us 3.000 a cambio de conseguirles un puesto laboral, que no llegó a concretarse. La mujer fue interceptada en inmediaciones de la Plaza Murillo, de la sede de Gobierno, y ahora está en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La aprehendida fue puesta a conocimiento de la Fiscalía y se espera que en las próximas horas se presente la imputación formal y se desarrolle su audiencia de medidas cautelares. Se presume que existen más víctimas en Santa Cruz y Cochabamba, por ello, el jefe policial instó a posibles víctimas a denunciar en instancias de la fuerza pública.