Narcovuelo: Funcionario de la Aduana grabó en su celular el video de seguridad antes de ser borrado





07/06/2023 - 17:15:03

Página Siete.- El administrador de la Aduana en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz), Byron Odian Torres, en su declaración, reveló haber grabado con su celular el video de las cámaras de seguridad “donde se ve cómo ocurrió el hecho” relacionado con el envío de droga en un vuelo de BOA. Contó, además, que cuando vieron las imágenes, en un primer momento, se aseguró y procedió a grabar, antes de que los registros fueran borrados. “Hago conocer que tengo las grabaciones donde se ve cómo ocurrió el hecho, porque cuando vimos en primera instancia me aseguré y lo grabé desde mi celular”, se lee en el documento de la declaración de Odian Torres, difundido por Red Uno. El funcionario aseguró también que presentará las imágenes con relación a lo borrado o sobre grabado en el transcurso de las siguientes horas. En esa misma declaración, Odian Torres alertó que las imágenes de las cámaras de seguridad fueron borradas horas después de haberlas revisado junto al director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, el 31 de mayo. El funcionario de la Aduana indicó que a las 8:00 de la noche recibió una llamada de Pozo, solicitando revisar junto a representantes de la DGAC y BOA las imágenes que habían visto, por lo que él se comunicó con la encargada de sistemas y otro compañero de trabajo para apersonarse a la hora señalada. “La encargada de sistemas me indica que iba adelantarse para ir extrayendo las imágenes, eso fue como a las 21:40 horas, y una vez llegó a la oficina ella me indica que se habrían borrado las imágenes, siendo que justo ese mismo día estaban las imágenes en horas de la tarde a eso de las 14:00 horas”, declaró. El administrador de la Aduana hizo conocer que el 31 de mayo en la mañana recibió la llamada de Pozo solicitando la verificación de las imágenes del día en que se reportó la sobrecarga de BOA, debido a que por el tiempo transcurrido Naabol ya no tenía el registro de almacenamiento. Luego señala que él se comunicó con la presidenta de la Aduana, quién autorizó el ingreso y verificación de las cámaras, junto con el director de Naabol. “El encargado de sistema procede a la revisión, al mismo tiempo de proporcionarnos la información referente al número de contenedor que había llegado a España con la sustancia controlada. El Lic. Elmer Pozo me dijo: ‘éste es el contenedor’. Hicimos seguimiento en el horario para tratar de identificar el avión que tendría destino a España y empezar a ver cuál era, con las cargas y contenedores que suben a la aeronave y a través de eso, se hizo seguimiento a la inversa y dar con el número de contenedor que se señaló por el Lic. Elmer Pozo”, apuntó. Odian Torres enfatizó que el director de Naabol vio las cámaras y que inclusive saco fotografías y algunos videos durante el seguimiento al contenedor. También indicó que estaba acompañado por Marcos Díaz Mata, jefe de operaciones del aeropuerto. Luego, él funcionario de Aduanas relató que Pozo le dijo que se había comunicado con la presidenta de Aduana para regularizar la solicitud de imágenes a través de una nota que, posteriormente habría sido solicitada con la finalidad de adelantarse con la investigación. Luego, Pozo manifestó que iba a reunirse en la ciudad de La Paz con personal del Ministerio de Obras Públicas para tratar el caso.