Concejal del MAS revela reunión con Evo: No cree que Arce se anime a repostular y pidió sacar a Manfred de la Alcaldía





07/06/2023 - 17:06:29

Erbol.- El concejal del MAS de Cochabamba, Joel Flores, reveló el contenido de una reunión que tuvo con el expresidente Evo Morales en la cual se habló sobre el actual mandatario Luis Arce y de la posibilidad de sacar a Manfred Reyes Villa del cargo de Alcalde. Según Flores, la reunión se realizó el 30 de mayo en la casa de Evo Morales, donde fueron convocados los cuatro concejales del MAS de Cochabamba. Como prueba mostró fotos. Señaló que en esa reunión, Morales manifestó que Luis Arce se estaría “derechizando”, tiene ministros corrompidos, como Juan Santos Cruz, y que incluso su hijo estaría involucrado en actos de corrupción. También, según Flores, se hizo referencia a una encuesta que otorgaba un porcentaje mínimo de preferencia a Luis Arce. Según el concejal, Evo Morales expresó en la reunión que con ese desgaste no cree que el presidente Arce opte por una repostulación. “Con tanta difamación con tanto desgaste, señala Evo, no creo que se anime a ser nuevamente candidato a la presidencia Luis Arce Catacora”, relató. El caso de Manfred Flores indicó que, en la reunión, Morales encomendó consolidar la directiva del Concejo Municipal, encabezada por disidentes de la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa. Una vez consolidada esa directiva, gracias a la unidad del MAS y las disidentes de Súmate, la recomendación de Morales para más adelante era sacar a Reyes Villa de la Alcaldía de Cochabamba, según relató el concejal. Incluso, según esta versión, Morales habría pedido a los concejales del MAS considerar cuál de las dos disidentes de Súmate podrían asumir la Alcaldía. Como argumentó para sacar a Reyes Villa, se habló de los procesos judiciales que tiene el Alcalde. Según Flores, entonces Morales manifestó que hablaría con autoridades de Sucre para ver si podían hacer algo. El exmandatario había mencionado a Esteban Miranda, quien es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y ante fue viceministro de su Gobierno. El concejal cuestionó dónde queda el voto ciudadano con el plan para sacar a Reyes Villa y con plan para desgastar políticamente a Luis Arce. Acusó al entorno de Evo, integrado por políticos como Leonardo Loza y Héctor Arce, de realizar una campaña “sucia” contra el mandatario actual. Dijo que no está de acuerdo con esta forma de hacer política, porque cuando Morales era presidente no se permitía criticar a sus ministros o viceministros. Recordó que él mismo, siendo dirigente, fue reprendido por pronunciarse contra autoridades del Gobierno de Evo. Flores dijo estar seguro de que también los radicales del MAS tienen planes para sacar a otras autoridades electas, como Jhonny Fernández, Iván Arias o Damián Condori. Reafirmó que defenderá al Gobierno de Luis Arce con más fuerza. ¿Recibió llamada de Evo? Consultado sobre si Evo Morales lo llamó, el concejal flores respondió afirmativamente: “La pasada semana cuando me decían que Joel Flores ha desaparecido, no sabemos su paradero, me hicieron llamar; pero para que voy a contestar si todas las llamadas son para amenazarte, para presionarte, para advertirte”.