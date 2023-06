Romero dice que Del Castillo le inició un proceso por calumnia e insiste que el narcovuelo era de pleno conocimiento en febrero





07/06/2023 - 16:54:23

El Deber.- El exministro de Gobierno Carlos Romero, denunció este miércoles que el actual titular de dicha cartera de Estado, Eduardo del Castillo, le inició un proceso penal por denunciar en reiteradas ocasiones una presunta protección al narcotráfico y se ratificó en su versión de que en febrero de este año ya se tenía “pleno conocimiento” del escándalo del narcovuelo. “Fui objeto de una notificación judicial en la puerta de mi domicilio en Santa Cruz ante una acción penal que me inicia el Ministro de Gobierno por injurias y calumnias, pero obviamente hemos tomado esta denuncia de buen humor y hemos visto como una buena oportunidad, porque (Del Castillo) se queja ante la justicia de que está siendo dañado su honor, su gran nombre, su imagen, por las denuncias que hemos venido haciendo de protección al narcotráfico”, dijo Romero en una conferencia de prensa. Sin embargo, el exministro enfatizó que él se ratifica “una y mil veces” en sus “denuncias de protección al narcotráfico” y desafió a Del Castillo a llevar adelante su denuncia públicamente ante la prensa nacional e internacional. “Que este proceso penal que se instauró contra mi persona sirva para aclarar si existe o no protección política, judicial y policial al narcotráfico en Bolivia”, reconstruyendo los casos más conocidos, no solo de esta gestión, sino también de otras, sostuvo Romero, quien fue ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales. Narcovuelo El pasado 30 de mayo se conoció de manera pública que en febrero se había descubierto 478 kilos de cocaína procedente de Bolivia en el aeropuerto de Barajas, España, y que la carga había salido de la terminal aérea de Viru Viru, en Santa Cruz, a través del servicio de transporte de la estatal Boliviana de Aviación (BoA). No obstante, Romero reiteró que a él lo alertaron el 16 de febrero “acerca de que un gran cargamento de droga había caído en España”. En ese sentido, “yo lo mencioné en algunas entrevistas, en algunas declaraciones públicas, en los días posteriores al 16 de febrero y lo comuniqué (también) a algunas personas, por ejemplo, al expresidente Evo Morales”, señaló. El exministro dijo haber recibido dicha información tanto de fuentes nacionales (es decir, de policías) como “de algún organismo internacional”. Además, “lo extraño es que luego también capturo la información en el sentido de que, el 15 de febrero probablemente, (se movieron unos) vehículos en inmediaciones de un condominio y se reúnen policías y civiles en ese condominio (…) para hablar del caso Barajas, es decir, eso era de pleno conocimiento”, remarcó. Inclusive, aseguró tener algunas capturas de conversaciones, vía WhatsApp, en las que, según su versión, “expresan su preocupación y dicen que ha caído el cargamento de droga del Colla”. Pero “no podía haber salido droga de Viru Viru si no han desactivado la plataforma tecnológica que en mi gestión se instaló con Naciones Unidas (aunque) ahora aparecen con el cuento de que las cámaras se han borrado, las imágenes de Viru Viru se han borrado; (no obstante, hay cámaras en todo lado) y no hay ninguna posibilidad de que descarguen la responsabilidad (en sólo dos funcionarios actualmente encarcelados)”, apuntó. Entretanto, distintas autoridades, señaladas por este envío de casi media tonelada de droga a España, deslindaron responsabilidades y aseguraron que recién se informaron del caso en mayo al igual que el resto del país.