Aprehenden al jefe de Inteligencia de la Felcn presuntamente implicado en el embarque de droga a España





07/06/2023 - 16:37:41

Este miércoles aprehendieron al jefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, capitán Carmelo C., presuntamente implicado en el embarque de 478 kilos de cocaína en un vuelo que salió de Santa Cruz y llegó hasta España en febrero de este 2023. El capitán se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía la noche del martes, luego de alrededor de cinco horas de declaración, los fiscales determinaron su aprehensión a las 02h00 de este miércoles. El capitán sería el primer efectivo policial aprehendido en el caso que es investigado por una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. En febrero de este año salió del país casi media tonelada de droga, pero fue hasta el 30 de mayo que el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informó que la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid incautó 478 kilos de cocaína. La droga estaba empaquetada en 12 bultos en un contenedor en la bodega de un vuelo procedente del aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, que no fueron declarados en el momento del embarque. Tras conocerse este caso, la Fiscalía activó de oficio una investigación que hasta el momento tiene a dos exfuncionarios de Boliviana de Aviación (BoA) con detención preventiva en la cárcel cruceña de Palmasola. Con la aprehensión del capitán de Policía suman alrededor de seis personas en custodia policial y a la espera de su audiencia para determinar las medidas cautelares. La defensa jurídica del jefe de Inteligencia de la Felcc de Viru Viru argumentó que el capitán no estaba encargado de “revisar y controlar cargamentos y él tenía la función de hacer labores de inteligencia en el Aeropuerto”.