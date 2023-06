¿Estarían dispuestas las personas a usar gafas de realidad virtual todo el tiempo?





07/06/2023 - 11:48:05

Infobae.- Los lentes de realidad virtual se han convertido en una tendencia entre las empresas de tecnología, de hecho, el lanzamiento de Vision Pro de Apple es la muestra clara de que estos dispositivos interesan al público, pero pueden ser una apuesta arriesgada por el precio tan alto, 3.499 dólares). Productos similares, como Google Glass, fracasaron en su momento aún cuando también fueron presentados como innovadores y atractivos para sus clientes y al igual que Apple en la actualidad, fueron promocionados como herramientas para la productividad. La presentación de los Apple Vision Pro dio a los usuarios una muestra de sus capacidades, que no fueron pocas (escaneo del rostro, Apple ID con escaneo de retina, modos de relajación, espacios de trabajo) y dejaron de lado información importante como el peso que tendrá el dispositivo, además de algo tan importante como la duración de la batería. Una captura en el video de presentación de las gafas de realidad mixta muestra cómo del dispositivo sale un cable hacia lo que podría ser una batería portátil, por lo que hay duda con el rendimiento de esta y si toca comprar un accesorio extra. Las funciones de realidad mixta de los Vision Pro incluyen una característica que deja pasar de la realidad aumentada (que permite ver objetos alrededor) a la realidad virtual de manera gradual y esto puede ser de utilidad para evitar que una persona tenga accidentes en casa por no ver algún objeto con el que pueda tropezarse.

Sin embargo, esto no quiere decir que las pantallas incluidas en el visor sean siempre confiables o que representen las dimensiones de los objetos sin distorsionarlas en absoluto. Lo que se ve en las gafas no es más que la proyección de un video que captan las cámaras ubicadas en la parte externa del dispositivo. Si estas ya presentan una distorsión al momento de tomar fotos en celulares, también podría aplicarse a todo el campo de visión. Aunque las gafas de realidad virtual disponibles en el mercado puedan eventualmente volverse más ligeras y más delgadas en comparación a los modelos actuales, esto no significa que se podrá superar un factor importante: la sensación de aislamiento que pueden generarse con las experiencias inmersivas. Los videos mostrados por Apple muestran un mundo virtual donde una persona puede realizar sus actividades de entretenimiento y productividad solo en su casa sin nadie más alrededor. Si bien es posible ver a otras personas en este entorno, son pantallas flotantes que no ofrecen cercanía real. En ninguna de las presentaciones se ofrece una posibilidad de compartir una experiencia con alguien más que puede estar compartiendo el mismo espacio con el usuario. Tener dos Vision Pro en casa no significaría que se pueda tener un tiempo en conjunto, sino dos personas por separado que solo tendrán un contacto virtual.