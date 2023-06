Hallan en África las tumbas más antiguas del mundo que se remontan al 200.000 a. C.





07/06/2023 - 10:18:24

RT.- Un equipo de paleontólogos declaró haber hallado en Sudáfrica el sitio de entierro más antiguo conocido en el mundo, que contiene restos de un pariente lejano de los humanos, de cerebro pequeño, que se creía era incapaz de realizar comportamientos complejos. Los investigadores, dirigidos por el paleoantropólogo Lee Berger, descubrieron varios especímenes de 'Homo naledi', un homínido trepador de árboles de la Edad de Piedra, enterrados a unos 30 metros bajo tierra en un sistema de cuevas. "Se trata de los entierros más antiguos registrados hasta ahora en el registro de homínidos, anteriores a la evidencia de entierros de 'Homo sapiens' en al menos 100.000 años", según un estudio publicado este lunes. Los científicos indican que "los descubrimientos demuestran que las prácticas mortuorias no se limitaban al 'Homo sapiens' o a otros homínidos con cerebros de gran tamaño". Según Berger, "eso significaría no solo que los humanos no son únicos en el desarrollo de prácticas simbólicas, sino que puede que ni siquiera hayan inventado tales comportamientos". Por su parte, Carol Ward, antropóloga de la Universidad de Missouri (EE.UU.) que no participó en la investigación, aseveró que "estos hallazgos, de confirmarse, tendrían una importancia potencial considerable".