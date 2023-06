En 15 días 3 ministros evitan la censura por el rodillo masista





07/06/2023 - 07:33:43

Página Siete.- En los últimos 15 días los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Justicia, Iván Lima, y de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, acudieron a la Asamblea Legislativa para ser interpelados por distintos temas. Las tres autoridades del Órgano Ejecutivo se salvaron de la censura gracias a la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), específicamente en el caso de Lima no se lograron los dos tercios. El 23 de mayo, la ALP interpeló a Del Castillo por la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el 30 de mayo fue el turno de Lima por el tema de la situación de la administración de la justicia en Bolivia y los derechos humanos; y ayer se interpeló a Mayta por la postura de Bolivia en la guerra entre Ucrania y Rusia. Las tres interpelaciones fueron realizadas por legisladores de Comunidad Ciudadana (CC). Ayer, en la interpelación al canciller Mayta, la autoridad argumentó que Bolivia tiene una posición neutral en el conflicto bélico de Ucrania y Rusia, por lo cual se abstuvo de votar a favor o en contra en los foros de la Organización de Naciones Unidas. “Es necesario dejar absolutamente claro que no justificamos ni justificaremos la conflagración bélica como una forma de resolver las diferencias entre los Estados (...) La abstención representa una posición de neutralidad en el marco del derecho internacional. La abstención no asume partido, expresa una reserva (...) nuestra consideración básica fue la defensa de la paz y la vida”, dijo Mayta como parte de sus respuestas a las cinco preguntas planteadas por los legisladores Javier Martínez y Guillermo Seoane. Tras una larga argumentación histórica, seguida de las respuestas y discursos de los interpelantes, el pleno de la ALP resolvió aprobar la sesión por el orden del día puro y simple. Mayta se levantó de la testera y se marchó con el aplauso del oficialismo. En la interpelación al ministro Lima por la situación de la justicia en Bolivia, la autoridad responsabilizó a la Asamblea Legislativa del poco avance en la reforma judicial, ya que según él la ALP no aprueba los proyectos de ley que manda el Ejecutivo. Tras 11 horas de sesión, de los 133 votos, 83 legisladores votaron por censurar a Lima, pero se necesitaban 89 para alcanzar los dos tercios y se salvó, pero con observaciones y críticas a su gestión y una nota de reprobación. La interpelación a Del Castillo, que era sobre la aprehensión de Camacho, destacó de las dos últimas por los actos bochornosos, los ataques e insultos que terminaron en una pelea campal frente a la testera, donde estaba la autoridad que llenó de insultos a la oposición. “Ustedes ya nunca más van a tener el poder, nunca van a seguir manejando el país como lo hacían hasta el 2005. ¡No van a volver por la puerta! (...) 3,4 millones de habitantes dijeron: ‘viva el Movimiento Al Socialismo’, ¡algo que nunca en la historia van a tener ustedes grupos radicales, violentos, ladrones, galanes que venían a robar la billetera del pueblo boliviano!”, dijo. En esa sesión, el MAS lo salvó de ser censurado.