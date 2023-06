Crece hundimiento y Cerro Rico se queda sin su cresta de gallo





07/06/2023 - 07:28:23

Correo del Sur.- Pese a las promesas, el hundimiento del cerro Rico aumentó notoriamente en un año y dejó al emblema nacional sin su “cresta de gallo”, según muestran imágenes aéreas tomadas durante una inspección. El piso está suelto y es difícil caminar en la cúspide del cerro, donde el hundimiento principal se está expandiendo de manera considerable, lo mismo que otros dos, de considerables magnitudes, afirma la asambleísta departamental Azucena Fuertes, que llevó adelante una inspección el 31 de mayo, cuando aprovechó para realizar filmaciones aéreas con un dron a partir de apoyo técnico particular. Fuertes señala que incluso la base sólida con la que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) rellenó el cerro está cediendo al hundimiento. De cara a la ciudad, la estructura cónica se mantiene, pero por detrás “el cerro ya parece un volcán apagado con un cráter inmenso”, manifiesta Fuertes a Correo del Sur Radio. Incluso sostiene que en el hundimiento principal ya “cabe un estadio de fútbol” y los otros dos se asemejan a canchas de básquetbol. Fuertes realizó otra inspección en septiembre del año pasado y respecto a la última, ve una expansión del 70%. Justo ayer, en Potosí, la presidenta de la Comisión de Minería y Medio Ambiente del Concejo Municipal, Reyna Menacho, informó de otra visita que ella realizó, donde también evidenció la existencia de nuevos hundimientos. Detalló que se trata de hundimientos pequeños, pero que dan cuenta del daño interno del yacimiento. Lo cierto es que las imágenes muestran al Cerro Rico sin punta: la pequeña estructura rocosa que en el pasado formó parte de la cumbre denominada “cresta de gallo” ya no es visible. Consultado, Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), también coincide en que el hundimiento del Cerro Rico afectó a la "cresta de gallo". “Es algo que no pueden seguir negando las autoridades, las imágenes exhiben este daño al cerro”, manifiesta. Alerta sobre el daño paulatino ante “la falta de atención técnica y oportuna de la Comibol y también por los constantes trabajos a los cuales sigue siendo sometido el cerro”. ESTUDIOS Eso sí, remarcó que para conocer con precisión el nivel de hundimiento se requieren mediciones especializadas con geólogos en el lugar. “Que los datos que se obtengan se los transparente para tomar las acciones más objetivas y técnicas para un beneficio conjunto para la preservación del Cerro Rico y la de los miles de cooperativistas y trabajadores”, manifiesta. La asambleísta Fuertes sostiene que esta situación también pone en riesgo la vida de los mineros. Remarca que estos han reclamado nuevas áreas de trabajo, pero el Ejecutivo no los atiende hasta ahora. “Esperamos una respuesta urgente del Gobierno”, exhorta. TRABAJOS Antes de que se conociera esta información, la Comibol retomó las labores de relleno seco con la finalidad de estabilizar la estructura rocosa e impedir el colapso de la zona con grandes hundimientos. Hace una semana, el gerente regional de la Comibol, Ramil Silvestre, señaló que garantizan el relleno seco y trabajan en la reubicación de secciones de cooperativas que desarrollan su actividad por encima de la cota 4.400. Silvestre remarcó que de las 40 secciones que estaban trabajando en la parte alta del Cerro Rico, diez ya fueron reubicadas y solo quedan 30. Esperan que hasta este mes se pueda seguir avanzando con el cierre de bocaminas y llegar a un 50 por ciento de paralización de labores en esta gestión. CÁLCULO La asambleísta Azucena Fuertes realizó otra inspección en septiembre del año pasado y respecto a esta última del 31 de mayo ve una expansión del 70%. Hundimientos, según la Comibol Durante una reciente entrevista el gerente regional de la Comibol, Ramil Silvestre, confirmó que un estudio establece que existen 133 hundimientos en el Cerro Rico. Aseguró que trabajan para hacer rellenos y taludes en las zonas afectadas. Agregó que esos 14 hundimientos de magnitud tienen una superficie de 25x25 metros, 30x30 y hasta de 50x30 metros y una profundidad de 50 a 70 metros. Entre los grandes hundimientos están el 3, 13, 5, 113, 41 y otros que son considerados de una profundidad enorme, además que su circunferencia se vino agrandando con el paso del tiempo.