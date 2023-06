Internan a cura de Camargo, aplazan audiencia por abuso





07/06/2023 - 07:19:44

El País.- El sacerdote de Camargo, Otto Adolfo Straus, imputado por delitos de violencia sexual a un adolescente en 1988, fue ingresado a un centro de salud y por esta razón se suspendió la tarde del martes la audiencia cautelar en la que el Ministerio Público pedía que la autoridad jurisdiccional dicte al menos su detención domiciliaria mientras se investiga el caso. La denuncia en su contra fue formalizada por una persona, pero existe la sospecha de que hubo más afectados. Debido a que las víctimas no lo habían denunciado, el sujeto nunca abandonó su puesto. En conferencia de prensa, la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, confirmó que se había fijado dicha audiencia para horas 16:00, sin embargo, la defensa excusó al religioso que actualmente tiene 83 años. Aún se desconoce la fecha de reprogramación. Este caso fue informado por la misma autoridad el 25 de mayo. Días antes se presentó el denunciante para revelar que cuando vivía en Camargo este sacerdote lo había agredido sexualmente. La víctima ya tiene más de 50 años, pero cuando ocurrió el hecho no pasaba de los 15. “El Ministerio Público inició las investigaciones, dimos con el paradero de este párroco que sigue trabajando en Camargo. De acuerdo a la declaración de la víctima, la de otras personas y con otros indicios se ha determinado que existen suficientes indicios para imputarlo”, declaró. El delito fue tipificado como abuso deshonesto, que en el Código Penal se establece como “actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal”, su condena máxima puede llegar a 20 años cuando la víctima es menor de 14 años. Compromiso de reserva La fiscal Gutiérrez convocó a otras posibles víctimas a presentar su denuncia, pero reconoció que los hombres son más renuentes a dar parte a las autoridades. “Lamentablemente hasta la fecha no se han apersonado más personas. Los convocamos, estamos tomando los recaudos. Siendo sinceros, para que una mujer ponga la denuncia cuesta mucho, al ser un hombre cuesta más, pero estamos dando las garantías para reservar sus nombres”, aseveró.