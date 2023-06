Exmilitares advierten de más presencia militar venezolana; piden respetar la CPE





07/06/2023 - 07:09:05

Página Siete.- Exmilitares bolivianos advirtieron del ingreso de otro contingente de militares venezolanos a territorio boliviano. Se prevé que los uniformados extranjeros lleguen al país el 10 de junio y bajo la misma modalidad, es decir, sin comunicar ni pedir autorización del Órgano Legislativo. Exigen que se respete la Constitución Política del Estado (CPE). “El 10 de junio van a llegar más efectivos venezolanos (...) El numeral 22 del artículo 158 de la Constitución debe cumplirse porque dice que (el ingreso) excepcionalmente de fuerzas militares de otro país pasará bajo autorización de la Asamblea Legislativa, pero eso no se da”, dijo a Página Siete el abogado y exmilitar Omar Durán. El lunes 5 de junio, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, confirmó la presencia de militares venezolanos en territorio boliviano. Se trata de 65 uniformados que llegaron para hacer una pasantía. Según un reporte de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) del 30 de mayo, el contingente venezolano “arribó procedente de Santa Cruz a la plataforma de la Fuerza de Tarea Aérea ‘Diablos Negros’, en la I Brigada Aérea, una aeronave C-130 Hércules de la FAB, transportando un grupo de oficiales de las tres fuerzas bolivarianas, que cursan altos estudios nacionales en su país; mismos que visitan el país con carácter de instrucción”. El informe añade que “la Aviación Militar Boliviana ha preparado un programa de visitas y recorridos por las grandes y pequeñas unidades aéreas, con el objetivo de exponer a los militares y civiles venezolanos el complejo trabajo que realiza la FAB en apoyo al desarrollo nacional”. Ayer, las redes sociales reportaron con imágenes la presencia de esos militares venezolanos en el Estrecho de Tiquina y también el contingente militar extranjero estuvo en la Escuela Militar de Ingeniería junto al ministro Novillo, quien posó para la foto con el puño en alto. Sobre el tema, el coronel en retiro y abogado Jorge Santistevan observó que autoridades del Órgano Ejecutivo están vulnerando la CPE, la soberanía nacional y la seguridad nacional. “Con esto que está pasando ahora y que van a llegar más efectivos en los próximos días se vulnera la soberanía del Estado y la propia seguridad de los bolivianos (...) La Asamblea Legislativa tiene la obligación de autorizar excepcionalmente el ingreso y el tránsito temporal de las fuerzas militares extranjeras”, dijo Santistevan. No obstante, el experto recordó que el ingreso al país de militares extranjeros, en este caso venezolanos, es recurrente y data desde el gobierno de Evo Morales, además, no sólo se trata de la entrada de militares de fuerzas extranjeras a Bolivia, sino también de la salida de personal castrense boliviano a Venezuela. Santistevan aseguró que actualmente un grupo similar está en Venezuela y salió del país sin la autorización del Legislativo. Los numerales 21 y 22 del artículo 158 de la CPE se refieren a las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa en este tema. El 21 dice que debe “autorizar” la salida de tropas militares bolivianas al exterior y el 22 “autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras determinando el motivo y tiempo de permanencia”. “Han vulnerado la Constitución y esto amerita un proceso a los responsables. Estamos hablando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa y el propio primer mandatario”, acotó. Ambos militares retirados ponen en duda la versión del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, que aseguró que los uniformados venezolanos llegaron al país con fines académicos. “Ellos no han venido a Bolivia con esos objetivos, están viniendo con otros objetivos (...) Si fuera algo regular, hubieran pedido permiso a la Asamblea Legislativa”, dijo Durán. “Se desconoce la actividad que van a realizar los militares que llegan a Bolivia. Conforme a ley, ellos (los militares extranjeros) tendrían que ingresar autorizados por la Asamblea Legislativa, determinando el tiempo de permanencia, el motivo de la permanencia, la identificación de cada uno de los ciudadanos extranjeros que llegan al país, pero en estas circunstancias se desconocen esos detalles”, agregó Santistevan.