Naabol y BoA sabían del narcovuelo y entregaron imágenes incompletas





07/06/2023 - 06:54:14

El Deber.- España solicitó información del ‘narcovuelo’ el 16 de febrero. Lo hizo a través de los canales confidenciales para el intercambio de información que están regulados por acuerdos internacionales, según conoció EL DEBER de fuentes vinculadas con este caso, tanto en Santa Cruz como en Madrid. Tras recibir este requerimiento, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) generó la hoja de ruta 009399 y la derivó a la unidad Aircop del aeropuerto internacional de Viru Viru con el propósito de conseguir las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la terminal entre las 16:00 y las 22:00 del sábado 11 de febrero. Ese día salió el vuelo regular OB776 de BoA rumbo a Barajas, Madrid con 484 kilos de cocaína. Las autoridades españolas hallaron el alijo en la bodega 23L del avión Airbus 330-243 de la empresa Wamos que fue contratada por la aerolínea boliviana para cumplir con esta operación. Aircop es una unidad especializada que coordina las tareas de seguridad entre todas las entidades que intervienen en las operaciones aéreas. En ese contexto, solicitó imágenes a la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y a BoA. El 24 de febrero, en el primer caso, y el 17 a la aerolínea bandera del país. Ambas entidades que dependen del Ministerio de Obras Públicas, entregaron imágenes incompletas y poco útiles para la pesquisa. La Aduana Nacional también controla cámaras de seguridad, pero esas imágenes se borraron justo el 31 de mayo, cuando España reveló haber confiscado media tonelada de droga en ese vuelo. “Las grabaciones que me proporcionó Naabol no me permiten ni siquiera elaborar un reporte de inteligencia, ni tampoco contrastar con alguna información oficial para derivar a la instancia correspondiente. Solo se tenía conocimiento de una mercadería no declarada y Naabol no me proporcionó las imágenes del CCTV (Centro de Control de Televisiones) de tres sectores que yo solicité. Solo me proporcionaron de un sector de la manga siete, que permite observar una parte de la plataforma y de la aeronave Wamos. No se puede observar nada inusual en el procedimiento Avsec (acrónimo de Aviation Security) y de narcóticos”, declaró el capitán Boris Villanueva, el oficial analista encargado del grupo Aircop GTCIA (Grupo de Tareas Conjuntas e Interdicción Aeroportuaria) a la comisión de fiscales que comenzó a investigar el caso el 1 de junio. Las gestiones de Villanueva se hicieron en febrero, pero el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, insistió ayer que su despacho no estaba al tanto de los requerimientos de las autoridades españolas y desautorizó una declaración del director de la Felcn, José Illanes, quien admitió el lunes haber tomado conocimiento del tráfico “a finales de febrero”. “He pedido un informe al director nacional de la Felcn, quien nos ha manifestado que sus palabras han sido tergiversadas, que él no habría tenido conocimiento, al igual que la Felcn, en el mes de marzo, sino que habría tenido conocimiento en el mes de mayo, al igual que todo el pueblo boliviano”, remarcó Del Castillo en un contacto con los periodistas. Eso sí, la autoridad reconoció que “el narcotráfico ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones” y anticipó que la Fiscalía apuntará por esa ruta. Más tarde, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, dijo que 13 agentes destinados a la Felcn fueron replegados de sus puestos en Viru Viru. Señaló que estos uniformados estaban en funciones el día en el que la cuestionada nave salió del país. El relevo forzoso se produjo cuatro meses después de los sucesos. En febrero, además de la Guardia Civil española, una supervisora de Tráfico de la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas se contactó con la aerolínea estatal BoA para acceder a las imágenes del momento en el que se cargó al avión el alijo con la casi media tonelada de cocaína. De acuerdo con los reportes a los que accedió EL DEBER, “se pedía información sobre el agente encargado de ‘handling rampa’ y fotografías del personal que tuvo contacto con la mercadería”, que fue embarcada sin una declaración precisa o camuflada en una guía que hablaba de una encomienda de ropa y otros enseres. Este trámite se hizo a través de la empresa de courrier José María de Santa Cruz, cuyos propietarios fueron aprehendidos anoche. Además, un agente que pidió el anonimato explicó que estas solicitudes son habituales cuando existen dudas sobre procedimientos de comercio exterior, pero en este caso, dijo, fue la Guardia Civil de España y con ese dato los funcionarios nacionales estaban al tanto de que estaba en curso un proceso antidrogas. Hizo notar que la unidad Aircop de Viru Viru recibe apoyo de la Unodc, la agencia antidroga de Naciones Unidas y de la Unión Europea (UE). A raíz de esta segunda solicitud, el capitán Villanueva requirió las imágenes que control a BoA. Ese pedido data del 17 de febrero. En su declaración a los fiscales, el oficial señala que tuvo que recurrir a Cimar Rolando Orgaz Zabala, encargado nacional de Seguridad de BoA (Avsec) que está en Cochabamba. “Me indicó que las imágenes que yo había solicitado tenían una carga de 60 GB (Gigabytes) lo cual dificultaba ser quemado en un CD y que mandaría un (enlace) remoto en las oficinas Avsec de Santa Cruz, para que yo las pudiera observar”, explicó. Aclaró que solo estaban disponibles las imágenes registradas entre las 22:00 del 10 de febrero a las 16:00 del día siguiente, justo cuando comenzó la operación de carga y abordaje del Aibus de Wamos, que contrató BoA para cumplir la operación a Madrid. “Yo pedía (las imágenes) del viernes 10 de febrero y de (todo el) sábado 11 de febrero. El requerimiento de solicitud de copias de imágenes y reserva de imágenes a la empresa BoA fue en fecha 17 de febrero y fue recibido por el señor Carlos Domingo Moreno Méndez, jefe del aeropuerto de BoA”, declaró el funcionario la tarde del pasado 2 de junio a los fiscales. Pero Méndez fue destituido ayer de su cargo al igual que Joaquín Hurtado, quien se desempeñaba como gerente regional de Naabol en Santa Cruz. “He desvinculado al director regional de Viru Viru (Hurtado), para que no entorpezca las investigaciones que se están realizando”, afirmó el gerente general de Naabol, Elmer Pozo, en conferencia de prensa. En la misma línea, Ronald Casso, gerente general de BoA, informó que la aerolínea estatal decidió “separar” a Carlos Moreno Méndez para evitar cualquier posible obstáculo a las pesquisas. La Fiscalía realizó anoche varios operativos en instalaciones de la Aduana en Viru Viru. Hasta anoche una docena de funcionarios declararon como testigos de estos hechos. Estas comparecencias comenzaron la madrugada del 1 de junio, pocas horas después de que España hiciera público el operativo de febrero. Por su lado, el administrador de la Aduana en Viru Viru, Byron Gerald Odian Torres, reveló que los videos de las cámaras de seguridad que capturaron el ingreso de 484 kilos de droga al aeropuerto cruceño fueron borrados el 31 de mayo. La declaración del funcionario coincide con un reporte que dio una especialista en sistemas de la Aduana. En su declaración a los fiscales señaló que las imágenes estaban disponibles en el sistema hasta el pasado 31 de mayo. Dos funcionarios de BoA fueron detenidos por manipular la carta de la zona estéril del aeropuerto de Viru Viru. Esta operación se produjo entre las 17:30 y las 18:00 del 11 de febrero. El paquete con la droga se cargó al avión a las 20:30 y llegó al día siguiente a España donde se encontró la droga.