Justicia condena a dos años de cárcel a Rómulo Calvo por ultraje a la wiphala





07/06/2023 - 06:50:18

Luego de cuatro horas de audiencia, el juez décimo quinto de sentencia en lo penal Carlos Moreira dictó una sentencia de dos años de cárcel contra el excívico cruceño Rómulo Calvo por el ultraje a la wiphala en septiembre de 2021. El proceso fue planteado por asambleístas departamentales del MAS en Santa Cruz. Calvo fue acusado por incitación al racismo, discriminación y ultraje a la wiphala. Al final de la audiencia, Calvo salió con custodia policial. El 29 de abril de 2022, la Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra el excívico por los incidentes ocurridos en los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021. En esa ocasión, el encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho suspendió sorpresivamente el acto protocolar en la Plaza 24 de Septiembre, minutos antes de que le tocara intervenir al vicepresidente David Choquehuanca, quien se desempeñaba como presidente interino. La wiphala fue izada en medio de incidentes en uno de los mástiles de la plaza principal, pero poco después afines a Camacho y a la Gobernación lograron bajar el símbolo patrio. Me están acusando y me están condenando por algo que no estuve presente Erbol.- Luego de conocer la determinación judicial de dos años de cárcel, el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, reafirmó su inocencia al asegurar que el día que ocurrió el ultraje a la wiphala no estuvo presente durante los actos por la efeméride departamental en 2021. Desde su domicilio, Calvo brindó declaraciones luego de abandonar rápidamente el Palacio de Justicia desde donde sospecha que con engaños la Policía pretendía trasladarlo para que cumpla su reclusión. “Me están acusando y me están condenando por algo que no estuve presente, que yo no participé en ese momento. Eso es lo lamentable que cuando quieren callar las voces, no les interesa y que se prestan justamente a todas estas cosas”, afirmó. Cuestionó a la justicia por dejarse “presionar” por los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), como el caso del diputado Rolando Cuéllar, denunciante en el caso, con el objetivo de “callar las voces de los que pensamos diferente”. Tildó además a la fiscal del caso Margoth Vargas como “delincuente” por “no investigar nada” e implicarlo en el ultraje a la wiphala, ocurrido el 24 de septiembre de 2021, durante los actos por la efeméride departamental. “Si hubiese investigado algo, se hubiera dado cuenta que yo ni siquiera estuve cuando fue la iza de la wiphala”, remarcó Calvo a tiempo de anunciar que apelará la sentencia de dos años ya que aseguró que tiene la razón. “Me vuelvo a ratificar, a mí la wiphala no me representa”, añadió.