En 7 ocasiones, Añez y Camacho recibieron apoyo internacional para ser liberados; masistas ven injerencia

Página Siete.- La comunidad internacional se pronunció al menos en siete ocasiones por la libertad de la expresidenta Jeanine Añez y recientemente también abogaron por el gobernador Luis Fernando Camacho. El último provino de 26 senadores de Chile, ante ello diputados masistas denunciaron “injerencia chilena” y exigieron que la Cancillería se pronuncie. El lunes se conoció el pedido de 26 de 50 senadores de Chile que enviaron una carta al presidente de ese país Gabriel Boric para que pueda “interceder para la liberación inmediata de los presos políticos en Bolivia la exsenadora y expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de muchos otros bolivianos”, denunció el senador José Manuel Edwards, a través de un video grabado. No es la primera vez que legisladores de otros países abogan por Añez y Camacho, desde 2021 se produjeron al menos siete pronunciamientos para que ambos sean liberados o accedan a un debido proceso, según un recuento periodístico. En 2021 y 2022 Primero. El 29 de abril de 2021, el Parlamento Europeo calificó de “presa política” a la expresidenta Añez, según determinó una resolución de la Eurocámara que pidió a las autoridades bolivianas “la liberación inmediata” de la exmandataria y dos de sus exministros. Segundo. El 23 de agosto de 2021, 20 exgobernantes de España y América Latina instaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a Naciones Unidas a intervenir para proteger la vida e integridad de Añez. Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) solicitaron en una declaración firmada que “se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana”. Tercero. El 9 de febrero de 2022, 21 expresidentes de Iberoamérica solicitaron a la OEA que visite a Jeanine Añez, recluida en la cárcel de Miraflores y además denunciaron que los procesos penales a la exautoridad son “arbitrarios”. Cuarto. El 21 de junio de 2022, el relator especial para la independencia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, abogó en Ginebra para que la apelación, invocada por la expresidenta Añez, se ajuste al debido proceso. La declaración de García-Sayán fue en el marco del informe que dio sobre “La crisis estructural de la justicia boliviana”. El jurista ratificó sus observaciones sobre la sentencia a 10 años de prisión que recibió Áñez el 11 de junio de 2022 por incumplimiento de deberes y de tomar resoluciones contrarias a la Constitución de Bolivia. Quinto. El 6 de julio del año pasado, El eurodiputado de VOX; Hermann Tertsch, abogó por Añez y pidió “alzar la voz” para denunciar el “juicio farsa” que la sentenció a 10 años prisión. La intervención del parlamentario se realizó en el hemiciclo europeo para defender un pronunciamiento planteado por su agrupación. En 2023 Sexto. El 12 de mayo de este año, un grupo de 25 eurodiputados, en su mayoría del PP y Ciudadanos, reclamó al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que interceda ante el Gobierno de Luis Arce para mejorar la situación en prisión de Luis Fernando Camacho. Séptimo. Este lunes, 26 senadores de Chile pidieron que su presidente Boric abogue por Añez y Camacho. Este último se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro en Viacha La Paz desde el 30 de diciembre de 2022. En el caso del gobernador Camacho, el Juzgado Primero de Anticorrupción ordenó este martes la detención preventiva por 90 días por el caso denominado “Carro Bombero”, informó el abogado de la parte denunciante, Marcelo Aliaga. Piden que Cancillería se pronuncie El diputado supraestatal masista Adolfo Mendoza y el senador evista Leonardo Loza cuestionaron la posición de los senadores chilenos en asuntos bolivianos y pidieron que la Cancillería se pronuncia, luego del pronunciamiento de 26 legisladores a favor de Añez y Camacho. “Lo que corresponde es que Cancillería emita una opinión formal por parte del Estado boliviano, nosotros vamos a hacerlo como representante supraestatal para que se retracten estos 26 senadores”, indicó Mendoza. Por su lado Loza fue más enfático: “Bolivia no es (de Chile) su patio trasero, Bolivia se respeta tenemos nuestra Constitución Política del Estado y no queremos que ningún chileno que venga a darnos órdenes mediante su presidente a nuestro país, así que pedimos respeto a nuestra soberanía pedimos respeto a nuestro país venimos respeto a la justicia boliviana y no queremos que se entrometan bajo ninguna circunstancia”. El vocero presidencial Jorge Ritcher respondió este martes que a los congresistas de Chile no les corresponde opinar sobre Bolivia.