Ni Butler, ni Cruise, ni Hamilton, Shakira estaría enamorada de un músico





06/06/2023 - 19:25:50

Hace un año, cuando Shakira y Gerard Piqué dieron a conocer el fin de su relación como pareja, y antes de que se confirmara que el exfutbolista tenía un romance con Clara Chía, trascendió el supuesto interés de Henry Cavill y Chris Evans hacia la colombiana. Apenas se supo que la barranquillera estaba soltera, el actor que da vida a Superman, así como el que encarnó al Capitán América, comenzaron a seguir a la intérprete de Te Felicito en redes sociales. De inmediato, sus fans comenzaron a fantasear con la posibilidad de que pudiera surgir un romance de ella con alguno de los dos. Entonces, la emoción creció luego de que se revivió y viralizó un video de 2015 en el que se observa la reacción del actor británico al reconocer a la cantante de 46 años en una alfombra roja. En aquel tiempo, el actor estaba soltero pero hace un año el panorama cambió. Hoy continúa en relación formal con Natalie Viscuso, por lo que un romance con Shaki era y es hoy totalmente impensable. Después, a la autora de éxitos como Moscas en la casa se le relacionó sentimentalmente con su instructor de surf, Gorka Ezkurdia y ella lo negó. Asimismo, el mes pasado se dijo que podía tener una relación cercana con Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat, con el actor Tom Cruise o con Lewis Hamilton, piloto británico de la Fórmula 1. Y mientras que ninguno de estos supuestos noviazgos ha sido confirmado por ninguna de las partes, ahora se cree que la mamá de Milan y Sasha Piqué sale con un músico, así lo aseguró a la revista Vanitatis alguien muy cercano a su entorno, pero sin revelar más detalles. "Shakira está en el mercado, pero ni Tom Cruise, ni Hamilton, ni el jugador de la NBA, tiene fichado a un músico; por ahora es todo lo que se puede saber", reveló la fuente sin adelantar mayores detalles acerca de la identidad del artista. Aseguró, incluso, que Shakira y Hamilton son amigos desde hace tiempo. “La gente no sabe cuántos amigos tiene ella y cuántos de ellos son famosos, se sorprenderían al saberlo”, indicó. Finalmente, destacó que ella es más lista de lo que cualquiera pudiera imaginar. Si vino a Barcelona no es, ni para dejar a sus hijos ni para acompañarlos, los niños están acostumbrados a volar y además, tenía que ir Gerard a buscarlos a Miami". "Ahora, lo que más le preocupa es su futuro inmediato, qué pasa por el juicio con Hacienda. No ha sido nada improvisado, porque quiere solucionar esa situación legal y llegar al juicio muy preparada", concluyó.