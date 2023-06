Gobernador asegura que el MAS le abrió las puertas al narcotráfico en las instituciones estatales







06/06/2023 - 19:09:57



Mediante una carta abierta, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro, La Paz, aseguró que las instituciones estatales fue el Movimiento Al Socialismo (MAS) el que le abrió las puertas al narcotráfico.

Cuestionó las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la aceptación de que el narcotráfico ha atravesado en las instituciones del Estado.

“Le aclaro al ministro: Para llegar a este punto, con el narcotráfico dentro de las instituciones estatales, han sido el MAS y sus dirigentes quienes abrieron las puertas a los narcotraficantes, en una convivencia que lleva años, pero que se ha radicalizado en la gestión de Luis Arce y Eduardo del Castillo. Cuando el MAS llegó al poder, encontró un país libre del narcotráfico en sus estructuras estatales. Fue Evo Morales y su gestión quien revivió al narcotráfico, le dio poder e impunidad”, dice parte del texto de la primera autoridad del departamento cruceño.

Asimismo, señaló 3 puntos sobre la cercanía del narcotráfico con autoridades del Gobierno: La primera, es que Evo Morales como entonces presidente de Bolivia, nunca renunció a la presidencia de las 6 Federaciones cocaleras del Chapare; la hoja de coca que ahí se cultiva y que en un 94% va al narcotráfico, según dato de la ONU.



Segundo, el nombramiento como Zar antidrogas a un dirigente cocalero: Felipe Cáceres.

Y el tercer punto, el nombramiento de 3 Jefes Policiales al mando de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que terminaron como jefes de cárteles de traficantes de cocaína.

Camacho, asegura que el actual Gobierno de Luis Arce y el ministro Eduardo del Castillo han hecho sus propios aportes a estos antecedentes, dando un resultado lamentable, ya que el narcotráfico ha llegado a niveles nunca antes vistos.

Luis Fernando, cuestionó la gestión del ministro del Castillo, por su persecución con saña, apresamientos y procesos a más de 200 opositores, pero a la vez una falta de capacidad para detener a ningún narcotraficante importante.

El gobernador señaló como estos motivos, el hecho de que las instituciones policiales internacionales hayan dejado de coordinar con el Ministerio de Gobierno y la Policía. “Y los hechos están ahí. ¿Cómo es posible que se suban 478 kilos de cocaína a un avión de BOA? ¿Cómo es posible que, cuando cae la droga en Madrid, BOA oculte esa información? ¿Cómo es posible que se hayan borrado los registros de las cámaras de Aduana en ese periodo?”, cuestionó.

Al finalizar el documento, el gobernador cruceño, pidió al ministro tener un poco de decencia y no ensuciar más la imagen del país.



Puntualizó que el cargamento de los 478 kilos de cocaína que trasladó BOA, cayó en Madrid en febrero, que las autoridades de España se comunicaron con BOA y esa información fue ocultada a los bolivianos. “Le doy un dato. Usted tiene como asesor de inteligencia a un policía de apellido Caso, al hermano del Presidente de BOA, ¿Eso explicará esta trama oscura, estos silencios y encubrimientos?”, cuestionó.



“Ministro, 478 kilos de droga no se suben solos a un avión. No puede pensar que vamos a creer que solo fueron dos trabajadores de bajo rango. Cuando pasan estas cosas, nada es casual. No basta con que se queje de que el narcotráfico ha permeado instituciones, los bolivianos necesitamos acciones y sanciones”, finalizó la primera autoridad del departamento.