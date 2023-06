Allanan la casa de Santos Cruz y ya no estaban las grabaciones de video vigilancia





06/06/2023 - 18:44:43

Erbol.- El fiscal Franklin Alborta informó que se ha realizado el allanamiento de la vivienda del exministro Juan Santos Cruz, sindicado de recibir sobornos a cambio de direccionar adjudicaciones de obras, sin embargo, de manera sorpresiva no se encontró el DVR, es decir el dispositivo donde se guardan las imágenes de Cámaras de Seguridad. Señaló que en el domicilio del exministro se tienen cámaras de seguridad, pero en la propiedad ya no se encontraba el DVR dónde se acumula la memoria de las imágenes. “Nos hemos visto sorprendidos porque al interior de este domicilio ya no se encontraba el DVR donde se acumulaban las imágenes de seguridad”, dijo el fiscal. Si bien la investigación comenzó hace casi un mes, el fiscal explicó que la vivienda no estaba precintada y que aún hay personas habitando el domicilio. Consultado de por qué no se allanó antes la casa del exministro, el fiscal arguyó que se debe cumplir un procedimiento y tener elementos para sustentar esta actuación. En el allanamiento se encontraron facturas de carguío de combustible, movilidades, facturas de compra de electrodomésticos, además de chips de celulares, entre otros elementos. En cuanto a la testigo clave del caso, Alborta señaló que está en calidad de sindicada en el proceso y se está esperando que se presente a comparecer, tras ser notificada por edicto. Actualmente el exministro Cruz está detenido preventivamente, acusado por el delito enriqueciendo ilícito.