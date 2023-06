Aprehenden a dueños de courier implicados en el envío de droga en vuelo de BOA





06/06/2023 - 18:39:08

Página Siete.- La Policía Boliviana ejecutó otras dos órdenes de aprehensión en contra de los propietarios de la empresa courier “José María” de Santa Cruz, involucrados en el envío de casi media tonelada de droga a España, en un vuelo contratado por Boliviana de Aviación (BOA). Se trata de los esposos Ronald C. y Maribel R. quienes serán puestos a disposición de la justicia para definir su situación jurídica. De acuerdo a las investigaciones preliminares, ambas personas y la empresa están involucradas en el envío de la carga desde el aeropuerto de Viru Viru hasta Barajas, España, donde se descubrió que el cargamento de ropa contenía también 478 kilos de cocaína. El hecho se registró en febrero de este año. Las dos personas detenidas también estarían involucradas en otro hecho irregular relacionado con el envío de carga. Según los antecedentes de otro caso, el 11 de marzo se habría usado al mismo courier para el envío desde España a Bolivia de tres encomiendas con 59 paquetes con droga sintética, camuflada en almohadas. Al respecto, la diputada de Creemos, María René Álvarez, se pronunció sobre los envíos irregulares por courier y dijo que la justicia dejó libres a los implicados. “Lo dijimos, el envió de 478 kg de BOA no es un hecho aislado. Un courrier fue parte del tráfico entre Viru Viru y Barajas, tal como pasó en marzo con otro envío de metanfetaminas, y cuyos sospechosos fueron liberados por la conocida vocal, exjuez, exfiscal y exdiputada masista”, denunció en sus redes sociales. Dos Detenidos tras allanamientos en Viru Viru El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, sostuvo una reunión con la comisión de fiscales que investigan el denominado caso ‘narcovuelo’ de BOA y a la conclusión confirmó sobre la aprehensión de dos personas tras los allanamientos al aeropuerto de Viru Viru. “Existen dos nuevos aprehendidos, los cuales ya van a ser puesto ante la comisión de fiscales, para luego imputar a estas personas y ponerlos ante la autoridad jurisdiccional”, informó Mariaca. El fiscal no dio detalles de la identidad de estas personas y se limitó a indicar que serán cautelados en las próximas horas. También informó que ya se emitieron citaciones para que vengan a declarar diferentes personas en calidad de testigos y otros están en calidad de investigados con órdenes de aprehensión. Manifestó que se hicieron diferentes requerimientos a instituciones con el fin de avanzar con las investigaciones del caso. Las investigaciones se activaron luego de que hace unos días se conoció que la Administración de Aduanas de España se incautó de 478 kilos de cocaína el 12 de febrero, en un vuelo procedente del aeropuerto Viru Viru, Santa Cruz. Se conoce que en ese mes BOA alquiló un avión a la aerolínea española Wamos Air para hacer este vuelo.