Millones en fila, alud turístico y peleas de fanes: El delirio por Taylor Swift en Argentina





06/06/2023 - 15:12:47

Un récord de dos millones de personas formaron este martes una fila virtual para comprar entradas a los recitales que la cantante estadounidense ofrecerá en Buenos Aires en noviembre próximo. La inédita cifra que colmó el único sitio web de venta autorizada es una muestra más de la locura que ha desatado la intérprete desde que el viernes pasado anunció la etapa "latinoamericana" de 'The eras tour', aunque, en realidad, la gira solo incluye a México, Brasil y Argentina. El lunes, en la única jornada de preventa exclusiva para clientes del banco que patrocina el evento, se formaron más de 300.000 fanes, pero solo había 24.000 entradas disponibles y se agotaron en poco más de una hora. Este martes, ya con la venta abierta a todo público, el número se disparó. Al mediodía se reportaban más de dos millones de personas haciendo fila en la web y elegidas de manera aleatoria, lo que transformó la compra en una verdadera lotería. Era tanta la presión (y los memes de reclamo) que, mientras en las redes unos presumían que ya habían conseguido su entrada y otros se quejaban por la lentitud del sistema, se anunció que los tickets para el 9 y 10 de noviembre se estaban agotando y, de manera sorpresiva, se confirmó en tiempo real un tercer concierto para el 11 de ese mismo mes. De cualquier forma, es insuficiente. Cada show podrá ser visto por 55.000 personas en el Estadio de River Plate, es decir, un total de 165.000, lo que implica que otras 1.835.000 que querían ver en vivo a la estrella pop no podrán hacerlo.



Disputas El furor por Swift se debe, además, a que es la primera vez que se presenta en Sudamérica. Desde que la cantante confirmó sedes y fechas, las fanes de los países limítrofes comenzaron a advertir que también comprarían tickets y viajarían a Buenos Aires. De esta forma, el fenómeno musical se convirtió de manera inesperada también en un fenómeno económico, ya que se prevé que en noviembre viajarán a la capital argentina miles de turistas exclusivamente para presenciar el concierto, lo que permitirá un ingreso de divisas que no estaba previsto. Así lo confirmaron ya, de manera particular, los seguidores de Chile y de Uruguay, que presumieron en sus redes sociales que habían conseguido sus entradas y que incluso se burlaron de las fanes argentinas que no lograron tener el ansiado ticket. "Cierren las fronteras", fue la respuesta irónica (y no tanto) de las argentinas desesperadas por obtener un boleto para ver a su ídola. La pelea entre las fanes se debió también a que algunas se burlaban de la crisis económica argentina que, por la devaluación y el tipo de cambio, favorece a los turistas extranjeros, ya que les resulta muy económico viajar al país sudamericano y consumir bienes y servicios. De hecho, las entradas en Argentina son las más baratas de la gira y tienen un fuerte contraste con otros países. El precio más alto en Buenos Aires será de 150 dólares; en Brasil, 212; y en México, 610.