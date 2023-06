Anotan bienes y retienen cuentas del principal imputado por caso Puente 4 de Julio en Tarija





06/06/2023 - 14:19:23

El País.- La Fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este martes que un juez determinó anotar los bienes y retener las cuentas bancarias del principal imputado por el caso Puente 4 de Julio, David Henry Terceros León, propietario legal de la empresa Construcciones Viales e Hidráulicas S.A (Convisa). Inicialmente, Terceros había sido beneficiado con detención domiciliaria al presentar dos garantes que ofrecieron una suma de 10 mil bolivianos cada uno. Por otro lado, a los ex alcaldes Rodrigo Paz y Alfonso Lema, también imputados en el caso, se les congelaron sus cuentas bancarias. Se ha emitido las ejecutoriales correspondientes a instituciones como Tránsito a nivel nacional, Derechos Reales, Seprec y ex Funda Empresa. Además, se ha procedido a la "retención de todos sus recursos económicos que tiene en sus cuentas bancarias por un monto total de 13.853.474 bolivianos", señaló Gutiérrez. Esta retención de más de 13 millones de bolivianos se ha realizado como una medida cautelar mientras se avanza en la investigación sobre presuntas irregularidades durante la construcción del Puente 4 de Julio. El caso del Puente 4 de Julio ha generado gran atención en la opinión pública debido a las denuncias de posibles actos de corrupción y malversación de fondos en la construcción de esta importante obra. En agosto de la presente gestión se cumplirá un año de haberse rescindido el contrato del puente 4 de Julio, sin embargo, a la fecha no se han podido viabilizar las alternativas que permitan concluir esta obra, que quedó con un 96% de avance físico y donde se han invertido 59.915.029,36 bolivianos. De momento, el Gobierno Municipal de Tarija ha evitado hablar del tema, mientras surgen las críticas por parte de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y el Concejo Municipal