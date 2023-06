Senador chileno Edwards: Las oposiciones tienen que poder manifestarse, y esto de abrir juicios en contra de opositores no puede ser





06/06/2023 - 13:49:39

El Deber.- Más de la mitad de los senadores chilenos enviaron una carta al presidente Gabriel Boric para solicitarle que otorgue asilo político a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y que interceda por la liberación inmediata de presos políticos de Bolivia. “Nos preocupa, desde un punto de vista humano, primero, porque están metiendo presa a gente que no debería estar tras las rejas y, también, desde un punto de vista político, porque los países no pueden, los gobiernos no deben perseguir a las oposiciones; las oposiciones deben poder manifestarse”, expresó el senador chileno José Manuel Edwards, en entrevista con EL DEBER Radio. El parlamentario chileno complementó indicando que él pertenece a la oposición de su país y no está siendo perseguido por el presidente Boric. Abogó porque se siga el debido proceso si es que habrá juicios. “Si estamos hablando, por ejemplo, del caso de Yanine Áñez, es una expresidenta; tendrá que haber un juicio por las condiciones que la ley le entrega a las personas que tienen esta categoría de presidente, y no un juicio regular”, sostuvo. Edwards manifestó que no conversó ni con Áñez ni con Camacho, pero que espera que, de ser necesario, su país les otorgue asilo político. “Desde el punto de vista político, pedirle al presidente de Boric que, ojalá, interceda, se pida la liberación de los presos políticos en Bolivia y si, es que así ellos lo estiman conveniente, porque no es que ellos hayan pedido (…) y, probablemente, no lo hagan; pero si se liberan y se requiere asilo político, ojalá, Chile, tenga una mano cariñosa para recibirlos en Chile y puedan desarrollar sus actividades acá”, expresó el parlamentario chileno. Luego insistió en la libertad de expresión de la oposición y criticó la forma en que se trata judicialmente a Áñez y a Camacho en Bolivia. “Las oposiciones tienen que poder manifestarse, y esto de abrir juicios en contra de opositores no puede ser. El caso de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho, a mí me parece que acusarlo por terrorismo, sedición, o las otras materias, es simplemente un despropósito. Yo creo que acá hay que defender los derechos humanos, y eso implica que la oposición pueda manifestarse y que sea liberada. Yo espero que el presidente Boric, tome nota y ojalá realice alguna gestión; pero obviamente eso ya depende de él, no depende de los senadores que firmamos este oficio”, manifestó Edwards. Recordó que el pedido de respeto a los derechos humanos que realiza Chile es universal y que no depende de la línea política de los países. Durante la más reciente reunión de presidentes de Sudamérica, y pese a que responden a la misma línea ideológica y política, el presidente Boric cuestionó a Nicolás Maduro por la situación de su país y las violaciones a los derechos humanos de la población venezolana. Por ello cree que puede haber un acuerdo en su país de reconocer de que en Bolivia existe persecución a los opositores. “(…) Creo que no puede ser que, en Bolivia, ser opositor es muy peligroso, porque te pueden inventar un juicio, te pueden meter preso; eso no es una democracia. Los gobiernos autoritarios lo primero que hacen, los gobiernos directorales, es silenciar a la oposición. ¿Y cómo lo hacen?: persiguiéndola y, en muchos casos, metiéndolos presos”, indicó más adelante. Volvió a pedir la liberación de Áñez, Camacho y de 200 presos políticos. Finalmente, y de manera personal se refirió a la exmandataria y al gobernador cruceño: “Quiero decirle a Jeanine, a Luis Fernando, de que el mundo no los ha olvidado; nosotros sabemos que están ahí, que están sufriendo injustamente y por eso hacemos este gesto de compromiso con la democracia”.