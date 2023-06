Linera ve que Arce está muy golpeado y dice que su gestión está formada por cuadros de tercera categoría





06/06/2023 - 13:27:16

Página Siete.- El exvicepresidente Álvaro García Linera señaló que el gobierno de Luis Arce está “muy golpeado” por temas como la corrupción o la escasez de dólares. Además, sostuvo que la gestión es muy lenta y está formada por “cuadros de tercera categoría”. “Evo ha centrado su crítica ya no en Luis, sino en el entorno (...). Es un paso importante, porque crea un hilito pequeño que luego puede convertirse en una ruta de encuentro. Luis (Arce), hoy que está muy golpeado, por temas de corrupción, por temas de la falta de liquidez de dólares, la pérdida de confianza de la gente, en fin, ha ido al Chapare, ha ido a Villa Tunari, ha ido al bastión de Evo (Morales), donde sabe que no lo reciben muy bien, pero ha ido en un intento de decir ‘entiendo que tengo que estar acá con los tuyos’”, señaló el exvicepresidente en una entrevista con Fama, Poder y Ganas. García Linera, en ese marco, expresó que ve “esos pequeños hilos”, pero subrayó que el paso fundamental para un encuentro lo tiene que dar Arce. “Yo creo que las cifras económicas y las cifras políticas lo va a obligar a hacer eso”. De acuerdo con el exvicepresidente, Arce pasa “un mal momento”, en el que “el panorama se ha despintado de una manera acelerada”, y expresó que espera que esa situación lleve al Jefe de Estado, antes de que se convierta en algo más duradero, a hacer las paces o a encontrar una coexistencia temporal con el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Luis Arce está pasando un mal momento, estos últimos tres o cuatro meses el panorama se ha despintado de una manera acelerada y espero que eso lo lleve, antes de que esto se convierta en algo más duradero, a hacer las paces o a encontrar una coexistencia temporal con Evo y si tiene que negociar el tema de cambio de ciertos ministros, lo tiene que hacer. Construir liderazgo y hegemonía es ceder cosas, convencer en otras y eso es lo que tiene que hacer un Presidente porque el Presidente tiene en sus manos la capacidad ejecutiva del Estado, Evo no, Evo es un líder social, tiene su programa de gobierno, pero no tiene poder Ejecutivo”. El exvicepresidente, además, señaló que Arce debe reconocer las debilidades dentro de su gobierno y actuar en consecuencia, ya sea tomando las sugerencias de Morales o por iniciativa propia si quiere salvar su gestión. De acuerdo con García Linera, son dos las debilidades: la lentitud y la ausencia de cuadros de primera categoría en sus filas, lo que -sostuvo- provocó que personas sin formación ni convicción entren en el Gobierno y tengan problemas de corrupción. “La gestión de Luis Arce arrastra ese problema. Primero, es lenta, es una tortuguita. En segundo lugar, está formada por cuadros tercera categoría”, aseguró. “Esto hace -agregó García Linera- que tenga estos problemas de denuncias de corrupción, este estallido de escándalos, de descontrol en la gestión pública, de lentitud y parálisis en los proyectos, eso está atravesando Luis y eso tiene que reencausarlo reencontrándose con el ala evista, porque ahí hay gente formada, hay gente preparada, hay gente que es más acelerada (...). Lo digo en general y con cariño, no quiero desmerecer a nadie, hablo de la totalidad, casi la totalidad de los ministros de Luis Arce. Si uno ve de donde vienen, eran compañeros que eran directores como mucho”. Cabe recordar, que en marzo pasado, García Linera, en una entrevista con DTV, dijo que el líder del oficialismo, Evo Morales, debe dejar gobernar al presidente del Estado, Luis Arce. “El compañero Evo tiene que dejar gobernar al presidente Luis y si quiere dar una sugerencia que se la haga, de la debida manera, en ciertos temas más generales, no de detalle, y si no está de acuerdo con algunas cosas, pues, perfecto, que se plantee hacer cosas que le va a ofrecer al país para 2025”, aseguró entonces el exvicepresidente.