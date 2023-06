Caso narcovuelo: Del Castillo reconoce la penetración del narcotráfico en funcionarios del Estado





06/06/2023 - 13:25:15

El Deber.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reconoció este martes la penetración del narcotráfico entre funcionarios de diversas instituciones públicas. Esto, en relación al caso del ‘narcovuelo’ sobre el traslado de 478 kilos de droga a España a través de un vuelo desde el aeropuerto cruceño Viru Viru. "Lamentablemente, el narcotráfico ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones y eso, básicamente, lo va a ir determinando la investigación que está llevando en curso actualmente el Ministerio Público", afirmó Del Castillo. El ministro dijo que se trata de una "mafia internacional" y subrayó que, dada la magnitud de la carga de droga, no solo actuaron dos personas, haciendo referencia a los dos funcionarios de BoA que fueron aprehendidos durante el fin de semana. En ese sentido, Del Castillo informó que la noche del lunes, 5 de junio, se realizó la captura de otras dos personas en el allanamiento en Viru Viru y que existen órdenes de aprehensión recientemente emitidas que deben ser ejecutadas por la Policía. Asimismo, aprovechó para aclarar que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) tuvo conocimiento de este caso en mayo, al igual que el resto de la población, desmintiendo así la información que sugiere que se habría tenido conocimiento en marzo. En este contexto, solicitó al director nacional de la Felcn, José Illanes, que rectifique sus declaraciones ante los medios de comunicación. "He pedido un informe al director nacional de la Felcn, quien nos ha manifestado que sus palabras han sido tergiversadas, que él no habría tenido conocimiento, al igual que la Felcn, en el mes de marzo, sino que habría tenido conocimiento en el mes de mayo, al igual que todo el pueblo boliviano", remarcó Del Castillo. Esta aclaración surge debido a que, el lunes, Illanes, afirmó que la fuerza antidroga había tenido conocimiento del cargamento de cocaína transportado por un avión contratado por BoA hacia el aeropuerto de Barajas, en España, en el mes de marzo. “De la mercadería no declarada se tomó conocimiento a finales de febrero, pero recién en marzo tomamos conocimiento de que se trataba de droga, de sustancias controladas”, fueron las palabras de Illanes a la red DTV.