Presidente Arce instruyó investigar no sólo responsables, sino también el mecanismo del narcovuelo





06/06/2023 - 13:03:38

Erbol.- El vocero Jorge Richter reveló este martes que el presidente Luis Arce instruyó que se investigue no sólo a los responsables, sino los mecanismos por los cuales se realizó el envío de casi media tonelada de droga a España en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA). “El Presidente lo que ha señalado en las últimas horas, el día de ayer tuvimos una reunión y fue también muy claro con todos, es que esto se tiene que investigar para determinar cuáles han sido los mecanismos, por los cuales ha operado este grupo, si esto se ha producido ya otras veces”, dijo el vocero. Señaló que el mandatario requirió indagar el mecanismo para desestructurar estas operaciones y poder cambiar los sistemas. En otras declaraciones, Richter señaló también que al enterarse del caso, “el Presidente, con la preocupación que esto significa, ha instruido la investigación inmediata”. El vocero enfatizó que este hecho no pasará como “anecdótico”, pero consideró que en la efervescencia política se busca echar la culpa al Gobierno para tratar de ganar unos “metros” en política”. Contextualizó que en todas las sociedades del mundo existe delincuencia, que busca caminos abreviados a la riqueza, aprovechando una falencia institucional o vacío legal, sin reparar en el daño que pueden hacer a un Estado. Richter mencionó, por ejemplo, el caso de un barco argentino que estaba llevando una carga de droga hasta Australia. “Ayer le ha pasado a Argentina, hace unos días nos ha sucedido a nosotros”, agregó.