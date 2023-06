Ministro de Gobierno confirma la aprehensión de dos personas más involucradas con el envió de droga a España





06/06/2023 - 12:57:18

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este martes que se ejecutaron nuevas aprehensiones a dos funcionarios, en la ciudad de Santa Cruz, involucrados con el envío de 478 kilos de cocaína hasta España. “El día de ayer (lunes) se ha realizado la aprehensión de dos personas, hay otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento por la Policía Boliviana, que recién han sido emitidas”, confirmó Del Castillo en conferencia de prensa. Explicó que estas aprehensiones se dieron durante el allanamiento realizado por la Fiscalía y la Policía en la terminal aérea cruceña, señaló que estos trabajos de investigación duraron hasta la madrugada de este martes. Asimismo, aseveró que en este caso la organización criminal no sólo se originó en Bolivia, sino se trata de una “mafia internacional”. “Una cantidad tan grande de sustancias controladas que ha sido enviada al país de España no pudo haber sido enviada por dos personas, ya han sido identificadas dos personas más que están aprehendidas (…). Esta no es una organización que nace dentro de nuestro país, es una mafia internacional que se origina en otros países mucho más allá de nuestras fronteras”, indicó. La Fiscalía y la Policía indagan cómo la droga pasó los puntos de control del aeropuerto cruceño y llegaron a la plataforma de embarque de Viru Viru para ser enviada a España, en febrero pasado. Hasta el momento, Diego V. y Freddy Ch. funcionarios de Boliviana de Aviación (BoA) están desde el 3 de junio con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, imputados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Se prevé que en las próximas horas se realice la imputación formal de las dos personas recientemente aprehendidas. ABI