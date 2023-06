Afín al MAS admite que tomó DDHH y asegura que fue con apoyo de víctimas de Senkata





06/06/2023 - 07:10:39

Página Siete.- Edgar Salazar, afín al MAS y quien se identifica como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) paralela, reconoció este lunes la toma de la sede ubicada en la avenida 6 de Agosto de La Paz y dijo que se logró con el “apoyo” de movimientos populares y familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba. Asimismo, anunció una demanda por racismo contra los activistas que protestaron por ese hecho. “Esta recuperación de nuestros ambientes es gracias al apoyo de organizaciones afines en la defensa de los derechos humanos, movimientos populares, familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba, que indudablemente, ante el silencio en la ruptura del orden constitucional del 2019, han venido a recuperar estos ambientes”, manifestó. Acompañado de representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, entre otros, Salazar aseguró que tiene documentos que avalan su “legalidad” para estar al frente de DDHH. “Nosotros vamos a mostrar de manera documentada nuestra legalidad, se ha enviado en diciembre de 2021 a la señora Amparo Carvajal una nota para que participe del Congreso ordinario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tenemos la representación legal ante Impuestos Nacionales, debidamente correcta, tenemos el acta de elección y posesión”, enfatizó. También afirmó que tiene en su poder los documentos antiguos del inmueble de la Apdhb, supuestamente “otorgados” a su persona por expresidentes de DDHH. La presidenta de Apdhb, Amparo Carvajal, denunció esta jornada que las personas que ingresaron de manera violenta a la sede sacaron documentación con resguardo policial. Carvajal solicitó el ingreso a sus oficinas con presencia notarial; sin embargo, la abogada Carmen Arista lamentó que sean los mismos policías quienes no les permitan entrar a la propiedad donde trabajan. “No nos permiten ingresar a la propiedad donde nosotros trabajamos. Tenemos pertenencias, cosas, pero como hay grupos de choque, agresividad, violencia para apoderarse de la casa de los derechos humanos, lo que tenemos es una Policía que nos está, evidentemente, acordonando, pero no permite que ingresemos a la propiedad”, expresó. Demanda por racismo La sede de la Apdhb fue tomada aproximadamente a las 10:15 del viernes. Los activistas denunciaron que cerca de medio centenar de personas los sacaron por la fuerza de los ambientes, hecho que niega Salazar, quien incluso afirma haber acompañado hasta la puerta a los ocupantes. “Nos han sindicado de que hubiésemos recuperado nuestros ambientes de manera violenta agrediendo físicamente a funcionarios de la señora Amparo Carvajal, situación que es totalmente falsa. En persona, me encargue de resguardar su integridad y acompañarlos hasta la puerta sin que exista ningún altercado”, aseveró. Por el contrario, señaló que las víctimas de agresión e insultos fueron los que tomaron la sede y anunció una demanda por racismo y discriminación. “Se ha insultado a nuestras compañeras de pollera, sindicándoles como ‘sirvientas de derechos humanos’, se ha utilizado un lenguaje totalmente racista. Se nos decía ‘ahora los indios han ingresado a derechos humanos’, aspecto que lastimosamente pasa de los límites de un supuesto defensor de derechos humanos vinculados a la señora Amparo Carvajal”, dijo en entrevista con radio Encuentro.