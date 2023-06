FELCN y Fiscalía allanan aeropuerto de Viru Viru por droga incautada en España





06/06/2023 - 06:58:18

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía allanaron este lunes distintas dependencias del aeropuerto internacional de Viru Viru de Santa Cruz, en el marco de las investigaciones por los 478 kilogramos de cocaína incautada en febrero en España y que procedía de la terminal cruceña. Con el respaldo de la orden de allanamiento, los funcionarios realizaron requisas a varias oficinas que operan en la terminal aérea sin afectar los vuelos nacionales e internacionales. Sin bien el envío de droga fue descubierto el 12 de febrero en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, España, recién el 30 de mayo el Ministerio de Hacienda y Función Pública de ese país hizo público un informe en el que da cuenta que agentes de la administración de Aduanas e Impuestos Especiales hallaron 478 kilogramos de cocaína en la bodega de un avión, que no fueron declarados en el momento del embarque en Bolivia. Hasta el momento dos funcionarios de Boliviana de Aviación (BoA), Diego V. y Freddy Ch. están detenidos. Fueron grabados por las cámaras de seguridad de la terminal aérea cruceña cuando rompen los precintos de seguridad de un “cargamento” con destino a España. Ambos funcionarios se acogieron a su derecho a guardar silencio ante la comisión de fiscales que investiga de oficio el hecho. Además de ello se dispuso el relevo de los policías asignados al aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz. De acuerdo con el director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José García, en cada turno de la terminal aérea trabajan por lo menos 400 personas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no descartó la operación de una organización criminal en el envío de la sustancia controlada. En tanto, este lunes, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, reveló que una empresa de Courier, de la que no reveló el nombre, envió la carga que contenía 478 kilos de cocaína a España. ABI